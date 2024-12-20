Неймовірні дуети 7 випуск від 02.10.2024 дивитися онлайн

20 грудня 2024 11:49 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Неймовірні дуети 7 випуск від 02.10.2024 дивитися онлайн
Неймовірні дуети: дивитися 7 випуск онлайн
Пресслужба Нового каналу

02.10.2024 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 7 випуск шоу Неймовірні дуети 2024. 7 випуск проєкту Неймовірні дуети сезон від 02.10.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 7 випуску шоу Неймовірні дуети 2024: зіркова наставниця цього епізоду – чарівна KAZKA – докладе максимум зусиль заради перемоги. Вона впевнена, що здатна розкрити потенціал кожного учасника та знайти саме тих, хто здатен стати справжнім трендсетером, і створити хіти, які назавжди залишать слід в історії українського шоу-бізнесу. Але чи зможе KAZKA допомогти своїм підопічним досягти успіху? І хто з її обранців потрапить до суперфіналу? Дивіться онлайн шоу Неймовірні дуети 1 сезон 7 випуск від 02.10.2024.

7 випуск шоу Неймовірні дуети 2024 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Неймовірні дуети дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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