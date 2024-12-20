Неймовірні дуети 7 випуск від 02.10.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 7 випуску шоу Неймовірні дуети 2024: зіркова наставниця цього епізоду – чарівна KAZKA – докладе максимум зусиль заради перемоги. Вона впевнена, що здатна розкрити потенціал кожного учасника та знайти саме тих, хто здатен стати справжнім трендсетером, і створити хіти, які назавжди залишать слід в історії українського шоу-бізнесу. Але чи зможе KAZKA допомогти своїм підопічним досягти успіху? І хто з її обранців потрапить до суперфіналу? Дивіться онлайн шоу Неймовірні дуети 1 сезон 7 випуск від 02.10.2024.