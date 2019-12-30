Владимир Дантес о новогодних традициях: «Это такая счастливая ночь»

30 декабря 2020 12:00 Катерина Даниленко
Владимир Дантес о новогодних традициях: «Это такая счастливая ночь»
Певец Владимир Дантес
социальная сеть Instagram

Новогодние праздники самый благодатный период для артистов. Из-за многочисленных корпоративов и концертов их гонорары вырастают вдвое и более раз.

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Однако не каждый Новый год звезды проводят на сцене, иногда им удается отметить праздник в кругу семьи и друзей. На съемках комедийной передачи певец Владимир Дантес признался, как предпочитает встречать любимый праздник.

Последние два года в новогоднюю ночь мы были с Надей дома. Это было прекрасно. Один раз отмечали у Димы Монатика. Раньше казалось, что работать в Новогоднюю ночь – круто, это же деньги! А сейчас понимаешь – большие гонорары на праздники не нужны. Ты целый год работаешь, а это такая счастливая ночь, лучше ее провести в кругу близких,
– откровенничает музыкант.

Певец Владимир Дантес / социальная сеть Instagram

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У Нади и Вовы есть свои новогодние традиции, которых они стараются придерживаться. И диету в эти дни артисты не соблюдают.

Новый год – мой самый любимый праздник. Он у меня ассоциируется с семьей, с мамой, папой и с тем, как мы встречали его вместе. Достаем елку и наряжаем ее. 30 либо 31 декабря, если мы остаемся с Надей дома, нарезаем традиционные новогодние салаты: селедку под шубой, оливье, крабовый салат, мимозу – в общем, готовим майонезную «бомбу»,
– признается Дантес.

Напомним,

 

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