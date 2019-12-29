Виктор Павлик женится на девушке, которая моложе его на 30 лет: в четвертый раз

29 декабря 2019 16:00 Катерина Даниленко
Виктор Павлик женится на девушке, которая моложе его на 30 лет: в четвертый раз
Певец Виктор Павлик
социальная сеть Instagram

Артист сделал официальное заявление.

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Украинский певец Виктор Павлик в четвертый раз женится. Избранницей мужчины стала 25-летняя Екатерина Репьяхова, которая работает его концертным директором.

В недавнем интервью музыкант признался, что свадьба запланирована на весну-лето 2020 года.

Еще непонятно когда, или в мае, или в июне, где-то там Катя на звездах гадает и высчитывает. Она очень хочет эту свадьбу,
‒ рассказывает исполнитель.

Виктор утверждает, что ни его, ни возлюбленную не смущает то, что событие состоится в високосном году. Пара уверена, что 2020 ‒ очень крутая цифра.

Кроме того, исполнитель хита «Шикидим» рассказал, что уже давно знаком с будущей тещей, которая всего на четыре года старше его:

Мне не очень и интересно, как ее мама отреагировала на нашу разницу в возрасте, главное, что мы с Катей любим друг друга.

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К слову, ранее артист был уже трижды женат. Первой его женой была девушка по имени Лида, которая родила ему сына. Потом у певца были отношения со Светой из Узбекистана, которые длились восемь лет. У пары родилась дочь Кристина. Вскоре Павлик не устоял перед красотой танцовщицы Ларисы, с которой он женился дважды. У них родился сын Павел. Певец признался, что когда-то ему нагадали 5 свадеб.

Мне когда-то нагадали пять бракосочетаний. Впрочем, мне очень хочется уже остановиться на четвертом, потому что уже 55 лет на носу, взрослые дети и трое внуков, ну и еще Катя захочет детей,
– откровенничает Павлик.

Напомним,

 

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