Виктор Павлик женится на девушке, которая моложе его на 30 лет: в четвертый раз
Артист сделал официальное заявление.
В недавнем интервью музыкант признался, что свадьба запланирована на весну-лето 2020 года.
Еще непонятно когда, или в мае, или в июне, где-то там Катя на звездах гадает и высчитывает. Она очень хочет эту свадьбу,‒ рассказывает исполнитель.
Виктор утверждает, что ни его, ни возлюбленную не смущает то, что событие состоится в високосном году. Пара уверена, что 2020 ‒ очень крутая цифра.
Кроме того, исполнитель хита «Шикидим» рассказал, что уже давно знаком с будущей тещей, которая всего на четыре года старше его:
Мне не очень и интересно, как ее мама отреагировала на нашу разницу в возрасте, главное, что мы с Катей любим друг друга.
Мне когда-то нагадали пять бракосочетаний. Впрочем, мне очень хочется уже остановиться на четвертом, потому что уже 55 лет на носу, взрослые дети и трое внуков, ну и еще Катя захочет детей,– откровенничает Павлик.
Напомним,