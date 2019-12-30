Наталка Карпа поделилась радостями материнства: «До слез, до мурашек»
26 декабря знаменитость впервые стала мамой.
На черно-белом снимке знаменитость лежит в родильном зале, а супруг целует ее. В кадре видна и дочь певицы, которая только что появилась на свет. Вес девочки при рождении ‒ 4 килограмма, а рост ‒ 57 сантиметров.
Теперь нас трое! Лучший подарок к праздникам! Вчера заполнили документы на свидетельство о рождении! Наша дочь теперь имеет свое имя! До сих пор не могу прийти в себя! Я мама! Я бесконечно счастлива. До слез, до мурашек... Трое суток не могу спать, это такой океан эмоций,– написала растроганная Наталка Карпа.
Напомним,
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