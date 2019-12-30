Наталка Карпа поделилась радостями материнства: «До слез, до мурашек»

30 декабря 2020 13:00 Катерина Даниленко
Наталка Карпа поделилась радостями материнства: «До слез, до мурашек»
Певица Наталка Карпа
социальная сеть Instagram

26 декабря знаменитость впервые стала мамой.

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Певица Наталка Карпа все еще приходит в чувство после знаменательного события. В своем Instagram 38-летняя звезда поделилась эмоциями первых дней материнства и разместила трогательное фото.

На черно-белом снимке знаменитость лежит в родильном зале, а супруг целует ее. В кадре видна и дочь певицы, которая только что появилась на свет. Вес девочки при рождении ‒ 4 килограмма, а рост ‒ 57 сантиметров.

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В подписи к снимку счастливая женщина не сдерживала восторга от своего нового статуса. Быть мамой ей очень нравится.

Теперь нас трое! Лучший подарок к праздникам! Вчера заполнили документы на свидетельство о рождении! Наша дочь теперь имеет свое имя! До сих пор не могу прийти в себя! Я мама! Я бесконечно счастлива. До слез, до мурашек... Трое суток не могу спать, это такой океан эмоций,
– написала растроганная Наталка Карпа.

Напомним,

Наталка Карпа с мужем и дочкой / социальная сеть Instagram
 

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