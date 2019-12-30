Наталка Карпа поделилась радостями материнства: «До слез, до мурашек»

26 декабря знаменитость впервые стала мамой.

Певица Наталка Карпа все еще приходит в чувство после знаменательного события. В своем Instagram 38-летняя звезда поделилась эмоциями первых дней материнства и разместила трогательное фото.

На черно-белом снимке знаменитость лежит в родильном зале, а супруг целует ее. В кадре видна и дочь певицы, которая только что появилась на свет. Вес девочки при рождении ‒ 4 килограмма, а рост ‒ 57 сантиметров.

В подписи к снимку счастливая женщина не сдерживала восторга от своего нового статуса. Быть мамой ей очень нравится.

Теперь нас трое! Лучший подарок к праздникам! Вчера заполнили документы на свидетельство о рождении! Наша дочь теперь имеет свое имя! До сих пор не могу прийти в себя! Я мама! Я бесконечно счастлива. До слез, до мурашек... Трое суток не могу спать, это такой океан эмоций,

– написала растроганная Наталка Карпа.

Напомним,