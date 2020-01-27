Від пацанки до панянки: завуч Школы леди рассказала о том, как ей далось общение с «пацанками»
Быть завучем в обычной школе – дело непростое.
Почти четыре месяца Татьяна Мокриди, Катерина Виноградова и Ирина Зайцева учили, воспитывали, жалели, поддерживали и вкладывали свои знания и любовь в «пацанок».
15 недель, 100 съемочных дней, шокирующие истории учениц Школы леди. Уже совсем скоро вы сами сможете все увидеть в эфире, но вот чем хочется поделиться, – говорит Ирина Зайцева. – Если честно, я боялась. Нелегко это признать, но так все и было. Мне приходилось работать с разными людьми, с тяжелыми историями и кризисами. Но всех моих клиентов объединяло одно – они были заинтересованы в том, чтобы их жизнь стала другой. Когда взрослый и осознанный человек мотивирован изменить собственный мир и мир вокруг себя, я помогаю это сделать быстрее и легче. И это самое «вкусное» для меня – видеть ежедневные счастливые перемены. Но приступать к работе с потерянными и агрессивными девочками, которых и девочками-то сложно назвать, было точно непредсказуемо. А справлюсь ли я, а смогу ли найти правильные слова и подобрать ключик к сердцу. Как они поведут себя, какой будет их реакция, как привить им правильные ценности, если они никому не верят и привыкли быть «сами за себя»?
Вместе с нашими ученицами я плакала и смеялась, иногда чувствовала тревогу и даже беспомощность, – говорит завуч Школы леди. – Но не только победительница получила главный приз. Я тоже. Это счастье – видеть улыбки девушек, их искренность, открытия и победы. Счастье получать крепкие объятия и слышать слова благодарности.
Напомним,