Виктор Павлик рассекретил дату свадьбы со своей молодой возлюбленной
Певец в 2020 году продолжает быть в центре внимания.
Летом стало известно, что Виктор расстался со своей третьей женой и закрутил роман со своим концертным директором – 25-летней Екатериной Репяховой.
Бурный роман пары развивался достаточно стремительно. Влюбленные не стали скрывать свои чувства от прессы, а в конце декабря даже объявили о своей скорой свадьбе.
Весілля Віктора Павліка з Катериною Реп‘яховою відгуляють уже 10 червня, – пишет Соломия Витвицкая в свое Telegram-канале "Особливе з Соломією". – Тож, галантний наречений уже готується. Віктор мені зізнався, що каву в ліжко приносить коханій регулярно. Зізнався, що вдома практично не готують, Тож, вперше і тільки для «особливе з Соломією» вирішив зробити отакий смачний сюрприз.
Напомним,