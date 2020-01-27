Виктор Павлик рассекретил дату свадьбы со своей молодой возлюбленной

27 января 2020 08:00 Юлия Крутиева
Виктор Павлик рассекретил дату свадьбы со своей молодой возлюбленной
Виктор Павлик с невестой
instagram.com/repyahovakate

Певец в 2020 году продолжает быть в центре внимания.

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В 2019 году Виктор Павлик оказался одним из тех знаменитостей, чье имя обсуждала вся странна. Все из-за перемен в личной жизни 54-летнего артиста. 

Летом стало известно, что Виктор расстался со своей третьей женой и закрутил роман со своим концертным директором – 25-летней Екатериной Репяховой.

Бурный роман пары развивался достаточно стремительно. Влюбленные не стали скрывать свои чувства от прессы, а в конце декабря даже объявили о своей скорой свадьбе.

Виктор Павлик с невестой / instagram.com/repyahovakate
Не стали жених невеста тянуть и с первыми деталями торжества. На прошлой неделе в интервью ведущей Соломии Витвицкой Павлик назвал тот день, когда возьмет Екатерину в жены.

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Случится это 10 июня. Громкой свадьбы влюбленные делать не хотят. Это будет небольшая церемония и фуршет. Все состоится в небольшом кругу родственников и близких друзей.

Весілля Віктора Павліка з Катериною Реп‘яховою відгуляють уже 10 червня, – пишет Соломия Витвицкая в свое Telegram-канале "Особливе з Соломією". – Тож, галантний наречений уже готується. Віктор мені зізнався, що каву в ліжко приносить коханій регулярно. Зізнався, що вдома практично не готують, Тож, вперше і тільки для «особливе з Соломією» вирішив зробити отакий смачний сюрприз.

Напомним,

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