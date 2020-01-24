Від пацанки до панянки-4: раскрываем правду о первых участницах проекта

24 января 2020 14:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: раскрываем правду о первых участницах проекта
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала

На поиск участниц четвертого сезона «Від пацанки до панянки» на Новом канале ушло почти полгода. Во время кастингов команда проекта пропустила через себя истории тысяч девушек.

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17 февраля в 19:00 в эфире Нового канала 16 пацанок начнут свой путь к перевоплощению из #загублених в #знайдених. Раскрываем первую четверку участниц нового сезона «Від пацанки до панянки». Трагичные судьбы, несчастные семьи, плохое окружение, зависимости и пагубные привычки… Не сопереживать этим девушкам просто невозможно.

Евгения #Батюшка Мазур (19 лет. Винница) 

Участница Від пацанки до панянки 4 сезон Евгения Мазур / пресс-служба Нового канала
Евгения – местный криминальный авторитет, зарабатывает на игровых автоматах и кражах. Чтобы получить желаемое, она готова на все. Пользуется слабостями других, идет по головам.

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Девушка не чувствует поддержки семьи и друзей. И только наркотики помогают ей убежать от одиночества и обыденности. Запрещенные вещества она начала принимать еще в 15 лет. 

Жене было 19, когда она потеряла отца. Он умер от передозировки. Его смерть заставила девушку задуматься о будущем, переосмыслить свой образ жизни. На проект «Від пацанки до панянки» она пришла, чтобы избавиться от зависимости и изменить жизненные приоритеты. 

Виктория #Синяк Кошутина (19 лет. Одесса) 

Участница Від пацанки до панянки 4 сезон Виктория Кошутина / пресс-служба Нового канала
Виктория работает веб-моделью. Свободное время уделяет тусовкам и развлечениям. Вику узнают почти в каждом заведении города, ведь она – настоящая королева треша и вечеринок. Прогуляться голышом, украсть что-то или устроить потасовку – обычное дело для своенравной красотки. Она специально выводит людей из себя, провоцирует их на негатив. 

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К агрессии и злости Вика привыкла с детства. Отец-тиран доводил дочь до нервных срывов и панических атак. Убежать от одиночества и жестокости Вике помогали наркотики. Впервые она попробовала их в 12 лет.  Из-за нездоровой обстановки в семье девушка дважды пыталась свести счеты с жизнью. Сейчас она практически не поддерживает общение с родными.

Вика боится сойти с ума или умереть от вредных привычек. На проект «Від пацанки до панянки» она пришла, чтобы изменить манеру поведения и стиль жизни. 

Владислава Роговенко  (24 года. Днепр) 

Участница Від пацанки до панянки 4 сезон Владислава Роговенко / пресс-служба Нового канала
В 16 лет Влада впервые пробует наркотики, в 17 – начинает продавать запрещенные вещества. Мало кто верил, что она сможет вырваться из этого «порочного круга». Но ей удалось взять себя в руки. В 19 лет Влада стала финалисткой реалити Нового канала «Супермодель по-украински». Казалось, после проекта перед ней были открыты все двери, но… Модельную карьеру Влада променяла на наркотики, тусовки и новые отношения. 

Дерзкая, острая на язык, провокационная. Влада любит привлекать к себе внимание, но не всегда делает это правильно. Близкие часто упрекают ее в необразованности и затыкают рот. Поэтому, несмотря на внешнюю красоту, девушка не может принять и полюбить себя. 

Влада не знает, что такое любовь. Она не чувствовала ее ни от близких, ни от окружающих. Она одинока и опустошена. На проект «Від пацанки до панянки» Влада пришла, чтобы научится правильно общаться с людьми и кардинально изменить свою жизнь. 

Вика #Боксёрша Алёхина (18 лет. Краматорск) 

Участница Від пацанки до панянки 4 сезон Вика Алёхина / пресс-служба Нового канала
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Вика – участница сборной Украины по мини-футболу. Когда-то она была фаворитом тренеров, но из-за алкоголя и отсутствия дисциплины потеряла форму, уничтожила свою спортивную репутацию. Сейчас она видит смысл жизни только тусовках и пьянстве. Плюет на мнение окружающих, относится ко всем пренебрежительно. 

Девушка считает, что никому нельзя доверять. Чувствует себя брошенной и одинокой. И ее чувства можно понять. Вике был всего месяц, когда от нее отказалась мать. С 7 лет она росла в приемной семье. Никогда не чувствовала любви и поддержки от близких. 

Несмотря на сложные отношения с приемной матерью, Вика хочет оправдать ее надежды и измениться. На проект «Від пацанки до панянки» она пришла, чтобы найти себя и реализоваться в спорте.

Напомним,

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