Від пацанки до панянки-4: раскрываем правду о первых участницах проекта

На поиск участниц четвертого сезона «Від пацанки до панянки» на Новом канале ушло почти полгода. Во время кастингов команда проекта пропустила через себя истории тысяч девушек.

17 февраля в 19:00 в эфире Нового канала 16 пацанок начнут свой путь к перевоплощению из #загублених в #знайдених. Раскрываем первую четверку участниц нового сезона «Від пацанки до панянки» . Трагичные судьбы, несчастные семьи, плохое окружение, зависимости и пагубные привычки… Не сопереживать этим девушкам просто невозможно.

Евгения #Батюшка Мазур (19 лет. Винница)

Участница Від пацанки до панянки 4 сезон Евгения Мазур / пресс-служба Нового канала

Евгения – местный криминальный авторитет, зарабатывает на игровых автоматах и кражах. Чтобы получить желаемое, она готова на все. Пользуется слабостями других, идет по головам.

Девушка не чувствует поддержки семьи и друзей. И только наркотики помогают ей убежать от одиночества и обыденности. Запрещенные вещества она начала принимать еще в 15 лет.

Жене было 19, когда она потеряла отца. Он умер от передозировки. Его смерть заставила девушку задуматься о будущем, переосмыслить свой образ жизни. На проект «Від пацанки до панянки» она пришла, чтобы избавиться от зависимости и изменить жизненные приоритеты.

Виктория #Синяк Кошутина (19 лет. Одесса)

Участница Від пацанки до панянки 4 сезон Виктория Кошутина / пресс-служба Нового канала

Виктория работает веб-моделью. Свободное время уделяет тусовкам и развлечениям. Вику узнают почти в каждом заведении города, ведь она – настоящая королева треша и вечеринок. Прогуляться голышом, украсть что-то или устроить потасовку – обычное дело для своенравной красотки. Она специально выводит людей из себя, провоцирует их на негатив.

К агрессии и злости Вика привыкла с детства. Отец-тиран доводил дочь до нервных срывов и панических атак. Убежать от одиночества и жестокости Вике помогали наркотики. Впервые она попробовала их в 12 лет. Из-за нездоровой обстановки в семье девушка дважды пыталась свести счеты с жизнью. Сейчас она практически не поддерживает общение с родными.

Вика боится сойти с ума или умереть от вредных привычек. На проект «Від пацанки до панянки» она пришла, чтобы изменить манеру поведения и стиль жизни.

Владислава Роговенко (24 года. Днепр)

Участница Від пацанки до панянки 4 сезон Владислава Роговенко / пресс-служба Нового канала

В 16 лет Влада впервые пробует наркотики, в 17 – начинает продавать запрещенные вещества. Мало кто верил, что она сможет вырваться из этого «порочного круга». Но ей удалось взять себя в руки. В 19 лет Влада стала финалисткой реалити Нового канала «Супермодель по-украински». Казалось, после проекта перед ней были открыты все двери, но… Модельную карьеру Влада променяла на наркотики, тусовки и новые отношения.

Дерзкая, острая на язык, провокационная. Влада любит привлекать к себе внимание, но не всегда делает это правильно. Близкие часто упрекают ее в необразованности и затыкают рот. Поэтому, несмотря на внешнюю красоту, девушка не может принять и полюбить себя.

Влада не знает, что такое любовь. Она не чувствовала ее ни от близких, ни от окружающих. Она одинока и опустошена. На проект «Від пацанки до панянки» Влада пришла, чтобы научится правильно общаться с людьми и кардинально изменить свою жизнь.

Вика #Боксёрша Алёхина (18 лет. Краматорск)

Участница Від пацанки до панянки 4 сезон Вика Алёхина / пресс-служба Нового канала

Вика – участница сборной Украины по мини-футболу. Когда-то она была фаворитом тренеров, но из-за алкоголя и отсутствия дисциплины потеряла форму, уничтожила свою спортивную репутацию. Сейчас она видит смысл жизни только тусовках и пьянстве. Плюет на мнение окружающих, относится ко всем пренебрежительно.

Девушка считает, что никому нельзя доверять. Чувствует себя брошенной и одинокой. И ее чувства можно понять. Вике был всего месяц, когда от нее отказалась мать. С 7 лет она росла в приемной семье. Никогда не чувствовала любви и поддержки от близких.

Несмотря на сложные отношения с приемной матерью, Вика хочет оправдать ее надежды и измениться. На проект «Від пацанки до панянки» она пришла, чтобы найти себя и реализоваться в спорте.

Напомним,