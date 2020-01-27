Анастасия Приходько вызвала ажиотаж в Сети редким фото с мужем

27 января 2020 10:00 Юлия Крутиева
Анастасия Приходько вызвала ажиотаж в Сети редким фото с мужем
Певица Анастасия Приходько
instagram.com/prykhodko_official

Певица показала поклонникам семейную идиллию.

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Анастасия Приходько не любит афишировать личную жизнь. Вместе с мужем она не появляется на светских мероприятиях, а также редко делится фото со своего домашнего архива. 

Один из таких исключительных моментов настал пару дней назад, когда в Инстаграм Приходько появилось очень теплое фото с мужем. В кадре супруги запечатлены на территории парка у Эйфелевой башни во Франции. Настя целует любимого в щеку, а мужчина нежно обнимает жену.

Анастасия Приходько с мужем / instagram.com/prykhodko_official
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Новая фотография влюбленных вызвала немалый ажиотаж в Сети. В комментариях к ней фолловеры Приходько пожелали ей с мужем семейного счастья.

Также в интервью Соломии Витвицкой Анастасия рассказала, что во Францию она с любимым отправилась не просто так. В городе любви певица снимала новый клип на песню «Кто виноват».

Напомним,

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