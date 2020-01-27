Анастасия Приходько вызвала ажиотаж в Сети редким фото с мужем

Певица показала поклонникам семейную идиллию.

Анастасия Приходько не любит афишировать личную жизнь. Вместе с мужем она не появляется на светских мероприятиях, а также редко делится фото со своего домашнего архива.

Один из таких исключительных моментов настал пару дней назад, когда в Инстаграм Приходько появилось очень теплое фото с мужем. В кадре супруги запечатлены на территории парка у Эйфелевой башни во Франции. Настя целует любимого в щеку, а мужчина нежно обнимает жену.

Анастасия Приходько с мужем / instagram.com/prykhodko_official

Новая фотография влюбленных вызвала немалый ажиотаж в Сети. В комментариях к ней фолловеры Приходько пожелали ей с мужем семейного счастья.

Также в интервью Соломии Витвицкой Анастасия рассказала, что во Францию она с любимым отправилась не просто так. В городе любви певица снимала новый клип на песню «Кто виноват».

Напомним,