Холостяк-10: Никита Добрынин и Даша Квиткова публично обратились к новому главному герою
25 января 2020 08:00
Главный герой шоу Холостяк-10
пресс-служба канала СТБ
День назад стало известно имя главного героя десятого сезона романтического реалити «Холостяк» на СТБ.
Никита Добрынин и его невеста Даша Квиткова, которые сейчас отдыхают на Бали, записали видеообращение для нового Холостяка.А также они обратились к новому Холостяку и пожелали ему удачи в поисках своей второй половинки:
Мы хотим сказать огромное спасибо всей команде канала СТБ за то, что в определенный момент сыграли важную роль в нашей жизни. Нам говорили, что найти любовь на проекте невозможно, но посмотрите на нас (улыбаются). Что бы там не говорили, важно другое – мы нашли друг друга, мы любим друг друга. И мы надеемся, что новому Холостяку Максу тоже повезет встретить свою любовь на проекте,– говорит пара.
Никита Добрынин и Даша Квиткова / пресс-служба
Мы желаем тебе удачи и точно знаем, что с любовью возможно все!
Напомним,