Холостяк-10: Никита Добрынин и Даша Квиткова публично обратились к новому главному герою

25 января 2020 08:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: Никита Добрынин и Даша Квиткова публично обратились к новому главному герою
Главный герой шоу Холостяк-10
пресс-служба канала СТБ

День назад стало известно имя главного героя десятого сезона романтического реалити «Холостяк» на СТБ.

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Им стал пилот и владелец летной школы в Америке по имени Макс. Герой прошлого сезона, теле- и радиоведущий Никита Добрынин и его невеста Даша Квиткова, которые сейчас отдыхают на Бали, записали видеообращение для нового Холостяка.

Мы хотим сказать огромное спасибо всей команде канала СТБ за то, что в определенный момент сыграли важную роль в нашей жизни. Нам говорили, что найти любовь на проекте невозможно, но посмотрите на нас (улыбаются). Что бы там не говорили, важно другое – мы нашли друг друга, мы любим друг друга. И мы надеемся, что новому Холостяку Максу тоже повезет встретить свою любовь на проекте,
– говорит пара.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / пресс-служба
А также они обратились к новому Холостяку и пожелали ему удачи в поисках своей второй половинки:

Мы желаем тебе удачи и точно знаем, что с любовью возможно все!

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Отметим, что Никита Добрынин и Даша Квиткова сообщили о своей помолвке. В ноябре пара, сложившаяся в 9 сезоне проекта, отметила годовщину своих отношений. А на Бали, куда Никита с Дашей отправились отдыхать, мужчина сделал своей избраннице предложение. 

Напомним,

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