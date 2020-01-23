Никита Добрынин и Даша Квиткова снялись топлес на Бали

Пара продолжает наслаждаться своим зимним отдыхом.

Вот уже вторую неделю Никита Добрынин и Дарья Квиткова проводят время на Бали, где мужчина на днях сделал своей избраннице предложение руки и сердца.

Пара ежедневно делится на своих страницах в социальных сетях яркими фотографиями с курорта, а также рассказывают о своем увлекательном досуге.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / instagram.com/nikitadobrynin

Не перестают влюбленные и удивлять своих поклонников. Многие еще не могут привыкнуть к новому имиджу Никиты, как он вместе с Дашей учудил новую провокацию.

В этот раз Добрынин и Квиткова устроили на Бали откровенную фотосессию. В своих Инстаграм пара опубликовала снимки, на которых они позируют полностью обнаженными.

Подобным образом Никита и Даша решили привлечь внимание к природным катаклизмам, от которых Земля страдает последние несколько лет.

Сегодня интересоваться глобальным потеплением и прочими экологическими проблемами – это не тренд, это то, о чем должен знать каждый в обязательном порядке. Потому что каждый из нас вносит свой вклад в разрушение планеты. И пока второй запасной планеты у нас нет, нужно как-то решать проблемы на этой, – пишет Никита Добрынин. – Осознанное потребление относится не только к продуктам из пластика. Если будешь покупать столько еды, сколько сможешь съесть, не придется выбрасывать ненужные остатки или сгнившие фрукты. Если каждый начнет относиться к покупкам и своей жизни в целом более осознанно, то у планеты, возможно, появится шанс на выживание.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / instagram.com/nikitadobrynin

Напомним,