Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

В воскресенье, 26 января, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел второй выпуск нового сезона вокального талант-шоу «Голос країни-10».

В этом году в тренерский состав вошли певица Тина Кароль , которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, международный артист, прошлогодний тренер-победитель Dan Balan, мультиартист MONATIK, шоумен и продюсер ПТП (Потап) и артистка NK (Настя Каменских).

Во время слепых прослушиваний на «Голосе країни-10» на сцену выйдет бэк-вокалистка MONATIK Лида Ли, воспитанник детского дома Сергей Асафатов, а также таксист из Алматы. В борьбе за сильнейших исполнителей Тина Кароль и Дан Балан образуют коалицию против ПТП и NK.

Второй выпуск шоу «Голос країни-10» смотрите в 21:00 на 1+1 и после эфира на нашем сайте TV.UA.