Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
В воскресенье, 26 января, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел второй выпуск нового сезона вокального талант-шоу «Голос країни-10».
Во время слепых прослушиваний на «Голосе країни-10» на сцену выйдет бэк-вокалистка MONATIK Лида Ли, воспитанник детского дома Сергей Асафатов, а также таксист из Алматы. В борьбе за сильнейших исполнителей Тина Кароль и Дан Балан образуют коалицию против ПТП и NK.
Второй выпуск шоу «Голос країни-10» смотрите в 21:00 на 1+1 и после эфира на нашем сайте TV.UA.