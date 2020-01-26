Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

26 января 2020 21:00 Юлия Крутиева
Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 26 января, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел второй выпуск нового сезона вокального талант-шоу «Голос країни-10».

Читайте также«До сих пор бабочки в животе»: Елена Зеленская посвятила трогательные слова мужу в день его рождения
В этом году в тренерский состав вошли певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, международный артист, прошлогодний тренер-победитель Dan Balan, мультиартист MONATIK, шоумен и продюсер ПТП (Потап) и артистка NK (Настя Каменских). 

Во время слепых прослушиваний на «Голосе країни-10» на сцену выйдет бэк-вокалистка MONATIK Лида Ли, воспитанник детского дома Сергей Асафатов, а также таксист из Алматы. В борьбе за сильнейших исполнителей Тина Кароль и Дан Балан образуют коалицию против ПТП и NK.

Второй выпуск шоу «Голос країни-10» смотрите в 21:00 на 1+1 и после эфира на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

1+1 Потап и Настя Тина Кароль Настя Каменских Потап Дан Балан телешоу Монатик Голос країни-10

Материалы по теме

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Телешоу

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: ясновидящие расследуют загадочное исчезновение школьницы из Кропивницкого
Анонсы на ТВ

Следствие ведут экстрасенсы: ясновидящие расследуют загадочное исчезновение школьницы из Кропивницкого
Неля Шовкопляс рассказала, как материнство изменило ее жизнь
Телезвезда

Неля Шовкопляс рассказала, как материнство изменило ее жизньЭксклюзив
Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Страна Басков - смотреть онлайн выпуск от 26.01.2020
Телешоу

Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Страна Басков - смотреть онлайн выпуск от 26.01.2020

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом

Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
ТОП-3 секрета в макияже, которые сделают вас моложе

ТОП-3 секрета в макияже, которые сделают вас моложе

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»
Говорит Украина: Закрытые пыточные для украинцев. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)

Говорит Украина: Закрытые пыточные для украинцев. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
tv.ua