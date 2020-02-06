Таисия Повалий удивила Сеть песней на украинском языке

Певица презентует выход новой музыкальной работы «Дай менi любов».

Премьера клипа Таисии Повалий на эту пеню запланирована на 14 февраля, а сам трек можно уже услышать на всех цифровых площадках.

Как ранее Таисия сообщала, в данной видеоработе она решила выйти за рамки прежде создаваемого творчества и сейчас это отражается как в музыкальном продукте, так и в самом видеоролике.

Певица Таисия Повалий / пресс-служба

В предстоящем клипе Повалий появится в совершенно новых, для зрителя и слушателя певицы, образах. Это будут смелые решения, яркая картинка и огранка современной съемочной тенденцией.

Наступает время, когда хочется сделать что-то неординарное для себя! Хотя, я всегда была готова к экспериментам, сегодня это удалось особенно ярко! – комментирует премьеру трека и предстоящий выход клипа певица Таисия Повалий. – Новое звучание, новый образ, новое настроение в музыке и видео работах!

Напомним,