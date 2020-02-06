Таисия Повалий удивила Сеть песней на украинском языке
6 февраля 2020 16:00
Певица Таисия Повалий
instagram.com/tpovaliyofficial
Певица презентует выход новой музыкальной работы «Дай менi любов».
Читайте также«А оно тебе надо?»: Катя Осадчая настороженно восприняла решение мужа принять участие в популярном шоуПремьера клипа Таисии Повалий на эту пеню запланирована на 14 февраля, а сам трек можно уже услышать на всех цифровых площадках.
Как ранее Таисия сообщала, в данной видеоработе она решила выйти за рамки прежде создаваемого творчества и сейчас это отражается как в музыкальном продукте, так и в самом видеоролике.
Певица Таисия Повалий / пресс-служба
Читайте такжеЗвезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова поделилась редким фото с мужем и подросшим старшим сыномВ предстоящем клипе Повалий появится в совершенно новых, для зрителя и слушателя певицы, образах. Это будут смелые решения, яркая картинка и огранка современной съемочной тенденцией.
Наступает время, когда хочется сделать что-то неординарное для себя! Хотя, я всегда была готова к экспериментам, сегодня это удалось особенно ярко! – комментирует премьеру трека и предстоящий выход клипа певица Таисия Повалий. – Новое звучание, новый образ, новое настроение в музыке и видео работах!Напомним,