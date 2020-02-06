Таисия Повалий удивила Сеть песней на украинском языке

6 февраля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Таисия Повалий удивила Сеть песней на украинском языке
Певица Таисия Повалий
instagram.com/tpovaliyofficial

Певица презентует выход новой музыкальной работы «Дай менi любов».

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Премьера клипа Таисии Повалий на эту пеню запланирована на 14 февраля, а сам трек можно уже услышать на всех цифровых площадках. 

Как ранее Таисия сообщала, в данной видеоработе она решила выйти за рамки прежде создаваемого творчества и сейчас это отражается как в музыкальном продукте, так и в самом видеоролике. 

Певица Таисия Повалий / пресс-служба
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В предстоящем клипе Повалий появится в совершенно новых, для зрителя и слушателя певицы, образах. Это будут смелые решения, яркая картинка и огранка современной съемочной тенденцией. 

Наступает время, когда хочется сделать что-то неординарное для себя! Хотя, я всегда была готова к экспериментам, сегодня это удалось особенно ярко! – комментирует премьеру трека и предстоящий выход клипа певица Таисия Повалий. – Новое звучание, новый образ, новое настроение в музыке и видео работах!

Напомним, 

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