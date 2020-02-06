52-летняя Джулия Робертс засветила татуировку на интимном месте

6 февраля 2020 10:00 Юлия Крутиева
52-летняя Джулия Робертс засветила татуировку на интимном месте
Актриса Джулия Робертс
Fotobank / GettyImages

Каждое появление Джулии Робертс на красной дорожке – настоящий восторг.

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Она является одной из тех звезд, которые не боятся представать перед публикой в соблазнительных образах. Но все же у 52-летней Джулии Робертс был один секрет. 

Это татуировка, которую она сделала на довольно интимном месте – нижней части спины. А засветила звезда ее во время отдыха на мексиканском курорте Пуэрто-Вальярта.

Актриса Джулия Робертс / Daily Mail
В тот момент Джулия была в купальнике. Фотографам издания Daily Mail удалось подловить актрису во время отдыха возле бассейна.

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Что именно изображено на теле Робертс – заметить трудно. Известно лишь то, что в молодости она сделала татуировки с инициалами своих детей и мужа. Она ли это – пока неизвестно.

Напомним,

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