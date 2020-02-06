52-летняя Джулия Робертс засветила татуировку на интимном месте
6 февраля 2020 10:00
Актриса Джулия Робертс
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Каждое появление Джулии Робертс на красной дорожке – настоящий восторг.
Джулии Робертс был один секрет.В тот момент Джулия была в купальнике. Фотографам издания Daily Mail удалось подловить актрису во время отдыха возле бассейна.
Это татуировка, которую она сделала на довольно интимном месте – нижней части спины. А засветила звезда ее во время отдыха на мексиканском курорте Пуэрто-Вальярта.
Актриса Джулия Робертс / Daily Mail
Читайте также«Я любил ее страшно сильно»: Дмитрий Дикусар о браке и болезненном расставании с Аленой ШоптенкоЧто именно изображено на теле Робертс – заметить трудно. Известно лишь то, что в молодости она сделала татуировки с инициалами своих детей и мужа. Она ли это – пока неизвестно.
Напомним,