52-летняя Джулия Робертс засветила татуировку на интимном месте

Каждое появление Джулии Робертс на красной дорожке – настоящий восторг.

Она является одной из тех звезд, которые не боятся представать перед публикой в соблазнительных образах. Но все же у 52-летней Джулии Робертс был один секрет.

Это татуировка, которую она сделала на довольно интимном месте – нижней части спины. А засветила звезда ее во время отдыха на мексиканском курорте Пуэрто-Вальярта.

Актриса Джулия Робертс / Daily Mail

В тот момент Джулия была в купальнике. Фотографам издания Daily Mail удалось подловить актрису во время отдыха возле бассейна.

Что именно изображено на теле Робертс – заметить трудно. Известно лишь то, что в молодости она сделала татуировки с инициалами своих детей и мужа. Она ли это – пока неизвестно.

Напомним,