18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком с бойфрендом

Уже несколько лет старшая дочь Веры Брежневой живет в Америке.

За океаном 18-летняя Соня Киперман строит карьеру актрисы, а также поступила в частный колледж в городе Охай, штат Калифорния.

Новая страна привнесла перемены и в личную жизнь дочери Брежневой. В США девушка встретила свою любовь - молодого человека, которого зовут Мэтт.

Однако недавно Соня заставила своих поклонников поволноваться. Дело в том, что она удалила с Инстаграм все совместные фото с любимым.

Но, как оказалось, нет повода для волнений – Соня и Мэтт все еще вместе. Доказательством тому является новый романтический и пикантный снимок пары.

Соня Киперман с парнем / instagram.com/sonyaxkiperman

Его дочь Брежневой опубликовала в своем микроблоге. В кадре пара позирует на пляже, а девушка в этот момент нежно целует возлюбленного в щеку. Невероятная идиллия.

С тобою жизнь прекрасна,

– написала в комментариях Соня Киперман.

Напомним,