18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком с бойфрендом
Уже несколько лет старшая дочь Веры Брежневой живет в Америке.
Новая страна привнесла перемены и в личную жизнь дочери Брежневой. В США девушка встретила свою любовь - молодого человека, которого зовут Мэтт.
Однако недавно Соня заставила своих поклонников поволноваться. Дело в том, что она удалила с Инстаграм все совместные фото с любимым.
Но, как оказалось, нет повода для волнений – Соня и Мэтт все еще вместе. Доказательством тому является новый романтический и пикантный снимок пары.
С тобою жизнь прекрасна,– написала в комментариях Соня Киперман.
Напомним,