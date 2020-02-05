Звезда «Сватов» Анна Кошмал поделилась фото со своей тайной свадьбы

Актриса решила приоткрыть занавес своей личной жизни.

Звезда сериала «Сваты» ведет довольно скрытный образ жизни. Анна Кошмал активно пополняет свою фильмографию новыми проектами, а вот что творится в ее личной жизни – никому не известно.

Лишь изредка девушка позволяет себе впустить публику в свой мир. Например, в одном их своих интервью Кате Осадчей звезда призналась, что уже успела стать мамой.

Актриса Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

У 25-летней актрисы родился сын, которого она со своим мужем назвала Михаилом. В 2020 году мальчику исполнится два годика.

В этот раз Анна решила поделиться с публикой фотографией со своей тайной свадьбы. Сделала она это в честь дня рождения любимого супруга.

С днем рождения, лучший мужчина, которого я встречала,

– написала в комментариях под снимком Анна Кошмал.

Свадьба Анны Кошмал / instagram.com/smorkovkina

Напомним,