Звезда «Сватов» Анна Кошмал поделилась фото со своей тайной свадьбы

5 февраля 2020 08:00 Юлия Крутиева
Звезда «Сватов» Анна Кошмал поделилась фото со своей тайной свадьбы
Актриса Анна Кошмал
instagram.com/smorkovkina

Актриса решила приоткрыть занавес своей личной жизни.

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Звезда сериала «Сваты» ведет довольно скрытный образ жизни. Анна Кошмал активно пополняет свою фильмографию новыми проектами, а вот что творится в ее личной жизни – никому не известно. 

Лишь изредка девушка позволяет себе впустить публику в свой мир. Например, в одном их своих интервью Кате Осадчей звезда призналась, что уже успела стать мамой.

Актриса Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina
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У 25-летней актрисы родился сын, которого она со своим мужем назвала Михаилом. В 2020 году мальчику исполнится два годика.

В этот раз Анна решила поделиться с публикой фотографией со своей тайной свадьбы. Сделала она это в честь дня рождения любимого супруга.

С днем рождения, лучший мужчина, которого я встречала,
 – написала в комментариях под снимком Анна Кошмал.

Свадьба Анны Кошмал / instagram.com/smorkovkina
Напомним,

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