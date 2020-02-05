Звезда «Сватов» Анна Кошмал поделилась фото со своей тайной свадьбы
Актриса решила приоткрыть занавес своей личной жизни.
Лишь изредка девушка позволяет себе впустить публику в свой мир. Например, в одном их своих интервью Кате Осадчей звезда призналась, что уже успела стать мамой.
В этот раз Анна решила поделиться с публикой фотографией со своей тайной свадьбы. Сделала она это в честь дня рождения любимого супруга.
С днем рождения, лучший мужчина, которого я встречала,– написала в комментариях под снимком Анна Кошмал.