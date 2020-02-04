Мама Кузьмы Скрябина рассказала о внучке Барбаре и любимом сыне: Забыть и заменить невозможно!
Мама Кузьмы Скрябина откровенно рассказала, как смогла стать для сына лучшим другом и какие воспоминания о нем будет хранить всю жизнь.
В этом году Андрею исполнилось бы 51, по этому поводу Ольга Кузьменко гостеприимно пригласила журналистов «Ранку з Україною» на канале «Украина» к себе домой и угостила любимыми блюдами музыканта, а именно литовским борщом и голубцами с тертым картофелем. За столом женщина вспомнила, как неразлучны они были.
Такое было впечатление, что друг без друга никак не могли. Очень плохо он переносил ясли, садик. Он же в школу ходил далеко, наверное, полтора километра нужно было идти. Так мы ходили вместе в первый и второй класс, он никогда не стеснялся, что идет с мамой, – вспоминает мама Кузьмы Ольга Кузьменко. – Не было понятия, чтобы он с кем-то дрался в школе или на улице. Он никогда не играл в футбол. Не понимал этой толкотни.
Когда он ехал из Яремче в Ивано-Франковск, сократил дорогу через какой-то лесной просек. И там не то шины, не то торф горел – было полно дыма. И еще лесовоз ехал напротив, никто ничего не видел. Так была написана песня «Мам», – поделилась Ольга. – И я сказала: «Очевидно, правильно мы с тобой поступили, что ты написал такую оду маме. Подумать, что это будет такой хит, я даже и не могла».
Хит – потому что все в песне правда. И даже строка: «тижнями їй не дзвонив» имеет свою историю.
Не по нашей с ним вине. Была недоговоренность какая-то – совсем третьи люди что-то не то сказали, – рассказала мама Кузьмы. – И Андрей мне сказал что-то не так, что мне не понравилось. Я ему не звонила, а он мне. И так пару неделек выдержали – это было так, будто всю жизнь! Так, что вылилось в песню.
Тяжело нам без него, очень! Просто смертельно тяжело! И ничего тут не сделаешь! Я хочу сказать такую вот фразу, которая все объяснит: «Такого сына я желаю каждой маме!– прокомментировала Ольга Кузьменко.
Ольга Михайловна мечтает, чтобы ее внучка была не просто счастливой, но и уверенным, самодостаточным человеком. Так она воспитывала и своего Андрея. Кузьма – это легенда, а для Ольги Михайловны он остается лучшим в мире сыном.