Мама Кузьмы Скрябина рассказала о внучке Барбаре и любимом сыне: Забыть и заменить невозможно!

4 февраля 2020 08:00 Юлия Крутиева
Мама Кузьмы Скрябина рассказала о внучке Барбаре и любимом сыне: Забыть и заменить невозможно!
Кузьма Скрябин
instagram.com/skryabinband

Мама Кузьмы Скрябина откровенно рассказала, как смогла стать для сына лучшим другом и какие воспоминания о нем будет хранить всю жизнь.

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Кузьма Скрябин – легендарный музыкант, талантливый писатель, необычайный друг. Вдова Андрея, Светлана, всегда говорила, что они были не просто парой, а прежде всего, хорошими друзьями. Так и с дочкой Барбарой. Ну а для своей мамы Андрей остается лучшим в мире сыном.   

В этом году Андрею исполнилось бы 51, по этому поводу Ольга Кузьменко гостеприимно пригласила журналистов «Ранку з Україною» на канале «Украина» к себе домой и угостила любимыми блюдами музыканта, а именно литовским борщом и голубцами с тертым картофелем. За столом женщина вспомнила, как неразлучны они были. 

Такое было впечатление, что друг без друга никак не могли. Очень плохо он переносил ясли, садик. Он же в школу ходил далеко, наверное, полтора километра нужно было идти. Так мы ходили вместе в первый и второй класс, он никогда не стеснялся, что идет с мамой, – вспоминает мама Кузьмы Ольга Кузьменко. – Не было понятия, чтобы он с кем-то дрался в школе или на улице. Он никогда не играл в футбол. Не понимал этой толкотни.

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В футбол не играл, но на велосипеде мог гонять дни на пролет. Спорт спортом, но еще и музыкальная школа. Ольга Михайловна, как преподаватель музыки, не могла позволить Андрею игнорировать занятия. Ради него даже придумала специальную «методику». Но подход сына к музыке женщина серьезно не воспринимала.

Кузьма Скрябин / instagram.com/skryabinband
И хотя настояла на том, чтобы Андрей поступил в медицинский институт, не становилась на пути творческой реализации. Поэтому, когда парень занял третье место на фестивале «Червона рута», решился на переезд в Киев. Ехал не один – уже с женой Светланой. Но был один разговор с сыном, который Ольга вспоминает, как будто это было вчера, – когда он приехал, и вместо кухни попросил маму посидеть с ним в машине. Тогда он рассказал ей, как чуть не погиб.

Когда он ехал из Яремче в Ивано-Франковск, сократил дорогу через какой-то лесной просек. И там не то шины, не то торф горел – было полно дыма. И еще лесовоз ехал напротив, никто ничего не видел. Так была написана песня «Мам», – поделилась Ольга. – И я сказала: «Очевидно, правильно мы с тобой поступили, что ты написал такую ​​оду маме. Подумать, что это будет такой хит, я даже и не могла».

Хит – потому что все в песне правда. И даже строка: «тижнями їй не дзвонив» имеет свою историю.

Не по нашей с ним вине. Была недоговоренность какая-то – совсем третьи люди что-то не то сказали, – рассказала мама Кузьмы. – И Андрей мне сказал что-то не так, что мне не понравилось. Я ему не звонила, а он мне. И так пару неделек выдержали – это было так, будто всю жизнь! Так, что вылилось в песню.

Кузьма Скрябин / instagram.com/skryabinband
Больше такой паузы в их разговорах никогда не было до 2015 года. Тогда 2 февраля Андрей погиб в ужасной аварии.

Тяжело нам без него, очень! Просто смертельно тяжело! И ничего тут не сделаешь! Я хочу сказать такую вот фразу, которая все объяснит: «Такого сына я желаю каждой маме!
– прокомментировала Ольга Кузьменко.

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Андрея забыть и заменить невозможно, но у Ольги Михайловны теперь есть новый лучший друг, который очень похож на ее сына. Это внучка Барбара – Бася. Девушка так же, как когда-то ее папа, звонит бабушке каждый день.

Ольга Михайловна мечтает, чтобы ее внучка была не просто счастливой, но и уверенным, самодостаточным человеком. Так она воспитывала и своего Андрея. Кузьма – это легенда, а для Ольги Михайловны он остается лучшим в мире сыном.

Дочь Кузьмы Скрябина Барбара с мужем / instagram.com/miss___mariy
Напомним, 

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