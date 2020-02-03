Милла Йовович в третий раз стала мамой: первое фото малыша
3 февраля 2020 01:08
Актриса Милла Йовович
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Семья актрисы стала больше.
Миллa Йовoвич в третий раз стала мамой. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщила старшая дочь актрисы Эва.Также счастливые родители разрешили 12-летней Эве опубликовать первую фотографию с новым членом их семьи. В кадре большое семейство актрисы просто светится от счастья.
Знаменитость родила крепкую и здоровую дочку. Родители даже не стали скрывать имя малышки. Девочку назвали Озиан.
Милла Йовович с семьей / instagram.com/evergaboanderson
Напомним,