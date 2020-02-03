Милла Йовович в третий раз стала мамой: первое фото малыша

3 февраля 2020 01:08 Юлия Крутиева
Милла Йовович в третий раз стала мамой: первое фото малыша
Актриса Милла Йовович
Fotobank / GettyImages

Семья актрисы стала больше.

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В минувшее воскресенье Миллa Йовoвич в третий раз стала мамой. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщила старшая дочь актрисы Эва.

Знаменитость родила крепкую и здоровую дочку. Родители даже не стали скрывать имя малышки. Девочку назвали Озиан.

Милла Йовович с семьей / instagram.com/evergaboanderson
Также счастливые родители разрешили 12-летней Эве опубликовать первую фотографию с новым членом их семьи. В кадре большое семейство актрисы просто светится от счастья.

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Также в семье актрисы и режиссера, кроме Эвы и новорожденной, подрастает 4-летняя дочь Дашиэл.

Напомним, 

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