Милла Йовович в третий раз стала мамой: первое фото малыша

Семья актрисы стала больше.

В минувшее воскресенье Миллa Йовoвич в третий раз стала мамой. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщила старшая дочь актрисы Эва.

Знаменитость родила крепкую и здоровую дочку. Родители даже не стали скрывать имя малышки. Девочку назвали Озиан.

Милла Йовович с семьей / instagram.com/evergaboanderson

Также счастливые родители разрешили 12-летней Эве опубликовать первую фотографию с новым членом их семьи. В кадре большое семейство актрисы просто светится от счастья.

Также в семье актрисы и режиссера, кроме Эвы и новорожденной, подрастает 4-летняя дочь Дашиэл.

Напомним,