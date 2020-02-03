Памела Андерсон рассталась с мужем спустя 12 дней после свадьбы

3 февраля 2020 09:30 Юлия Крутиева
Памела Андерсон рассталась с мужем спустя 12 дней после свадьбы
Актриса и модель Памела Андерсон
КиноПоиск

Актриса не перестает удивлять публику.

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Буквально в конце января Памела Андерсон сообщила о переменах в личной жизни. В интервью изданию «The Hollywood Reporter» звезда рассказала о своем замужестве. 

Избранником актрисы стал 74-летний продюсер фильма «Звезда родилась» Джон Питерс, который сделал ей предложение еще 30 лет назад.

Но, похоже, Андерсон решила пополнить список знаменитостей, которые прожили в браке минимальный срок. На минувших выходных она неожиданно рассталась с супругом.

Актриса и модель Памела Андерсон / КиноПоиск
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52-летняя звезда Playboy сообщила, что они с Джоном решили некоторое время пожить отдельно друг от друга, чтобы понять, чего они оба ждут от жизни.

Меня тронуло, как вы тепло отнеслись к моему с Джоном союзу. Мы были очень благодарны за вашу поддержку. Мы решили провести некоторое время отдельно, чтобы проанализировать то, что мы хотим от жизни и друг от друга, – заявляет Памела. – Жизнь – это путешествие, а любовь – это процесс. Помня об этом, мы решили отложить оформление свидетельства о браке и довериться этому процессу. Спасибо, что уважаете нашу личную жизнь.

Напомним,

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