52-летняя Памела Андерсон взорвала Сеть новой пикантной фотосессией для мужского глянца
30 января 2020 12:00
Актриса и модель Памела Андерсон
КиноПоиск
Модель и актриса продолжает охотно участвовать в провокационных съемках.
Памела Андерсон не перестает восхищать публику своим внешним видом. Глядя на ее свежие фотографии, сложно поверить, что ей пошел шестой десяток.Недавно 52-летняя звезда Playboy вновь восхитила публику новой пикантной фотосессией для известного мужского глянца.Перед объективом фотографа Памела позировала в купальнике, комплекте из топа и трусиков, а также в костюме для дайвинга с расстегнутым декольте.Напомним,
Действительно, Андерсон выглядит в два раза моложе своего возраста, а ее идеальной фигуре могут позавидовать даже молодые модели.
Актриса и модель Памела Андерсон / pamelaandersonfoundation.org
Актриса и модель Памела Андерсон / pamelaandersonfoundation.org
Актриса и модель Памела Андерсон / pamelaandersonfoundation.org