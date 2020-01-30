52-летняя Памела Андерсон взорвала Сеть новой пикантной фотосессией для мужского глянца

Модель и актриса продолжает охотно участвовать в провокационных съемках.

В кадре Памела Андерсон не перестает восхищать публику своим внешним видом. Глядя на ее свежие фотографии, сложно поверить, что ей пошел шестой десяток.

Действительно, Андерсон выглядит в два раза моложе своего возраста, а ее идеальной фигуре могут позавидовать даже молодые модели.

Актриса и модель Памела Андерсон / pamelaandersonfoundation.org

Недавно 52-летняя звезда Playboy вновь восхитила публику новой пикантной фотосессией для известного мужского глянца.

Актриса и модель Памела Андерсон / pamelaandersonfoundation.org

Перед объективом фотографа Памела позировала в купальнике, комплекте из топа и трусиков, а также в костюме для дайвинга с расстегнутым декольте.

На каждом снимке актриса и модель выбирала новую позу, которую с легкостью можно назвать эротичной. При этом можно оценить ее стройную талию и шикарную пышную грудь.

Актриса и модель Памела Андерсон / pamelaandersonfoundation.org

Напомним,