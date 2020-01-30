52-летняя Памела Андерсон взорвала Сеть новой пикантной фотосессией для мужского глянца

30 января 2020 12:00 Юлия Крутиева
52-летняя Памела Андерсон взорвала Сеть новой пикантной фотосессией для мужского глянца
Актриса и модель Памела Андерсон
КиноПоиск

Модель и актриса продолжает охотно участвовать в провокационных съемках.

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В кадре Памела Андерсон не перестает восхищать публику своим внешним видом. Глядя на ее свежие фотографии, сложно поверить, что ей пошел шестой десяток.

Действительно, Андерсон выглядит в два раза моложе своего возраста, а ее идеальной фигуре могут позавидовать даже молодые модели.

Актриса и модель Памела Андерсон / pamelaandersonfoundation.org
Недавно 52-летняя звезда Playboy вновь восхитила публику новой пикантной фотосессией для известного мужского глянца.

Актриса и модель Памела Андерсон / pamelaandersonfoundation.org
Перед объективом фотографа Памела позировала в купальнике, комплекте из топа и трусиков, а также в костюме для дайвинга с расстегнутым декольте.

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На каждом снимке актриса и модель выбирала новую позу, которую с легкостью можно назвать эротичной. При этом можно оценить ее стройную талию и шикарную пышную грудь.

Актриса и модель Памела Андерсон / pamelaandersonfoundation.org
Напомним, 

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