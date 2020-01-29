Эдгар Каминский сделал важный шаг в отношениях с новой возлюбленной
29 января 2020 15:00
Юлия Крутиева
Пластический хирург Эдгар Каминский
instagram.com/edgar_kaminskyi
Личная жизнь украинского хирурга бурлит яркими красками.
После развода с солисткой группы «НеАнгелы» Славой Каминской Эдгар Каминский
совершенно не скучает. Наоборот, он уверенно строит новую жизнь.
В конце 2019 года стало известно, что сердце Эдгара занято новой девушкой. Покорить хирурга удалось арт-директору одного из украинских дизайнеров Ольге Богатой.
Вместе с новой возлюбленной Каминский уже успел провести совместные и яркие зимние каникулы в Куршевеле. Об этом свидетельствовали снимки в Инстаграм пары.
Эдгар Каминский и Ольга Богатая / instagram.com/bogataya_olga/
Отношения их развиваются стремительно. Ведь судя по свежим снимкам Эдгара в соцсети, он уже сделал важный шаг в отношениях с новой возлюбленной – познакомил ее со своей мамой.
В своем Инстаграм Ольга опубликовала фото с одной из недавних конференций в Киеве, куда она пришла поддержать любимого. А следом в ее блоге появился снимок с мамой Каминского – Людмилой.
Судя по сердечкам в комментариях к снимкам, с мамой Эдгара Ольга смогла найти общий язык.
Эдгар Каминский с мамой / instagram.com/bogataya_olga/
Напомним,