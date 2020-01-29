Эдгар Каминский сделал важный шаг в отношениях с новой возлюбленной

Личная жизнь украинского хирурга бурлит яркими красками.

После развода с солисткой группы «НеАнгелы» Славой Каминской Эдгар Каминский совершенно не скучает. Наоборот, он уверенно строит новую жизнь.

В конце 2019 года стало известно, что сердце Эдгара занято новой девушкой. Покорить хирурга удалось арт-директору одного из украинских дизайнеров Ольге Богатой.

Вместе с новой возлюбленной Каминский уже успел провести совместные и яркие зимние каникулы в Куршевеле. Об этом свидетельствовали снимки в Инстаграм пары.

Эдгар Каминский и Ольга Богатая / instagram.com/bogataya_olga/

Отношения их развиваются стремительно. Ведь судя по свежим снимкам Эдгара в соцсети, он уже сделал важный шаг в отношениях с новой возлюбленной – познакомил ее со своей мамой.

В своем Инстаграм Ольга опубликовала фото с одной из недавних конференций в Киеве, куда она пришла поддержать любимого. А следом в ее блоге появился снимок с мамой Каминского – Людмилой.

Судя по сердечкам в комментариях к снимкам, с мамой Эдгара Ольга смогла найти общий язык.

Эдгар Каминский с мамой / instagram.com/bogataya_olga/

Напомним,