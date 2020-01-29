Эдгар Каминский сделал важный шаг в отношениях с новой возлюбленной

29 января 2020 15:00 Юлия Крутиева
Эдгар Каминский сделал важный шаг в отношениях с новой возлюбленной
Пластический хирург Эдгар Каминский
instagram.com/edgar_kaminskyi

Личная жизнь украинского хирурга бурлит яркими красками.

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После развода с солисткой группы «НеАнгелы» Славой Каминской Эдгар Каминский совершенно не скучает. Наоборот, он уверенно строит новую жизнь.

В конце 2019 года стало известно, что сердце Эдгара занято новой девушкой. Покорить хирурга удалось арт-директору одного из украинских дизайнеров Ольге Богатой.

Вместе с новой возлюбленной Каминский уже успел провести совместные и яркие зимние каникулы в Куршевеле. Об этом свидетельствовали снимки в Инстаграм пары.

Эдгар Каминский и Ольга Богатая / instagram.com/bogataya_olga/
Отношения их развиваются стремительно. Ведь судя по свежим снимкам Эдгара в соцсети, он уже сделал важный шаг в отношениях с новой возлюбленной – познакомил ее со своей мамой.

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В своем Инстаграм Ольга опубликовала фото с одной из недавних конференций в Киеве, куда она пришла поддержать любимого. А следом в ее блоге появился снимок с мамой Каминского – Людмилой.

Судя по сердечкам в комментариях к снимкам, с мамой Эдгара Ольга смогла найти общий язык.

Эдгар Каминский с мамой / instagram.com/bogataya_olga/
Напомним,

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