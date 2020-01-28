На шоу «Голос країни-10» выступил двойник Насти Каменских: главное – не перепутать

В это воскресенье, 26 января, на телеканале «1+1» вышел второй эпизод слепых прослушиваний десятого юбилейного сезона «Голоса страны», который впечатлял яркими участниками.

Запомнилось зрителям выступление самой юной участницы второго выпуска – 16-летней Карины Балашовой из города Днепр. Знакомые и друзья девушки утверждают, что она как две капли воды похожа на украинскую певицу и тренера проекта NK . Для девушки звезда является кумиром.

Меня это очень радует и вдохновляет, – комментирует Карина свое сходство с Настей. – Она является примером для украинских девушек и звезд, я думаю, каждый мечтала быть такой целенаправленной, трудолюбивым и настоящей женщиной. NK вывела украинскую музыку на совершенно новый мировой уровень. Поэтому я верю, что и я смогу.

Карина Балашова / пресс-служба канала 1+1

На слепые прослушивания девушка выбрала смелую песню "I like it", профессиональным исполнением которой невероятно поразила ПТП и NK. Тренеры высоко оценили ее вокальные способности и отметили, что выполнять речитативом песни всегда труднее. в частности NK сказала:

Как мне нравятся смелые люди, которые не боятся экспериментировать, – сказала NK. – Это так смело и так круто, не просто спеть, а зачитать рэп.

К Карине развернулись два кресла, среди которых были и кумиры юной участницы – ПТП и NK. Все тренеры сразу же отметили невероятную схожесть девушки с тренером проекта, а Дан Балан начал активно уговаривать участницу стать частью его команды. Несмотря на все уговоры, она все же предпочла своих кумиров. ПТП обрадовался выбору и пошутил: "Класс, главное вас теперь не перепутать".

Напомним,