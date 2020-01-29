Холостяк-10: Вера Кекелия и Роман Дуда поделились своим мнение о главном герое шоу

29 января 2020 18:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: Вера Кекелия и Роман Дуда поделились своим мнение о главном герое шоу
Вера Кекелия и Роман Дуда
личный архив артиста

Совсем скоро на СТБ состоится самая ожидаемая премьера весны – 10 сезон романтического реалити «Холостяк».

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А недавно телезрители увидели интригующий тизер о новом герое проекта «Холостяк-10», которым стал пилот и владелец летной школы в Америке по имени Макс. Саундтрек к этому видео записала пара, которая также встретилась в популярном телевизионном шоу – Роман Дуда и Вера Кекелия.

Супруги рассказали о работе над композицией, а также дали советы новому Холостяку. Вера Кекелия не впервые участвует в создании промо-роликов СТБ.

Нам с Ромой нравится работать с этой командой. Ребята делают все очень круто. О них огромное количество отзывов и от обычных слушателей, и от музыкантов. Более того, я уже записывала саундтрек для промо-клипа к сериалу «Крепостная». Поэтому, когда мне только предложили исполнить хит Рианны – Diamonds, я, не раздумывая, согласилась! – рассказывает Вера Кекелия. – Тем более, записывали композицию вместе с супругом. И вся ее прелесть в том, что в большей мере женская песня исполняется мужским голосом, с хрипотцой. Мы с Ромой получили огромное удовольствие от процесса. Слушая первые записи в студии, уже знали, что финальный результат будет еще круче. Так и получилось (улыбается).

Вера Кекелия и Роман Дуда / личный архив артиста
В свою очередь, Роман Дуда делится:

Мне бы тоже хотелось отметить работу команды. По правде говоря, чертовски приятно творить с профессионалами. К тому же, с очень милыми людьми – начиная от продюсеров и заканчивая саундпродюсерами. По большей мере, композиция Diamonds для меня не новая. Однако знать, что ты записываешь ее конкретно для проекта «Холостяк», – это, конечно, очень здорово! Мне понравилось, что вся команда взглянула на песню по-новому. Отдельно отмечу аранжировку – она в меру насыщенная и чуткая.

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Говоря о любви, Вера и Рома уверяют, что ее можно найти где угодно. И телепроект – не исключение. Ведь знакомство музыкантов случилось в одном из популярных шоу. Супруги желают новому Холостяку прислушиваться к внутреннему голосу и также найти любовь.

Самое главное – это то, что внутри. Если люди действительно искренне относятся друг к другу, камеры не повлияют на отношения. И если любви суждено случиться, то она случится при любых обстоятельствах, – уверяет Вера Кекелия. – Холостяку я советую не потерять голову (улыбается). Пусть она идет кругом только на первой вечеринке. А дальше – нужно лучше присматриваться, чтобы не ошибиться. А девчонкам мой совет – не сходить с ума (улыбается). Мужчинам истерики не нравятся.

Главный герой «Холостяка-10» - Макс. / пресс-служба канала СТБ
Роман Дуда подытожил: «Желаю главному герою искать ту самую и не соглашаться на компромиссы». 

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Премьера десятого сезона романтического реалити «Холостяк» в эфире СТБ состоится 6 марта.

Напомним, 

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