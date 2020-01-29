Жена Владимира Остапчука назвала истинную причину развода с ведущим: шок!

Личная жизнь ведущего снова оказалась в центре внимания.

А все из-за неожиданного и очень откровенного интервью бывшей второй половинки Владимира Остапчука Елены Войченко, с которой он сейчас оформляет развод. Пара делит имущество и право на воспитание детей.

Спустя полгода после неожиданного расставания с Остапчуком, Елена решилась рассказать всю правду об их разводе – назвала причины и последствия.

Елена Войченко / instagram.com/olenavoychenko/

В интервью журналистам программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» женщина заявила, что кризис в их отношениях начался после того, как Владимир стал ведущим «Евровидения».

Ошеломляющая слава буквально затмила разум ведущего. Более того, перед второй беременностью Владимир изменил своей жене. Но тогда Елена простила его.

Казалось бы, рождение сына могло зажечь новую искру в их семейной жизни, но не вышло. Остапчук стал отдаляться от жены и даже мог бросить ее во время совместного отдыха.

Елена Войченко с детьми / instagram.com/olenavoychenko/

Последней каплей для Елены стал тот факт, что ведущий не перестал флиртовать с другими девушками. Более того, у него появилась новая постоянная спутница.

Войченко очень больно из-за подобного развития событий, ведь для Владимира она всегда была опорой. Живя под одной крышей, она даже вручную стирала ему носки.

Шокирующим признанием женщины также стал тот факт, что сейчас Остапчук финансово не регулярно поддерживает своих детей. У Елены даже накопились долги перед школой, в которой учится их дочь Эмилия.

Елена Войченко с дочкой / instagram.com/olenavoychenko/

Напомним,