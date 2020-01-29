Жена Владимира Остапчука назвала истинную причину развода с ведущим: шок!

29 января 2020 12:00 Юлия Крутиева
Жена Владимира Остапчука назвала истинную причину развода с ведущим: шок!
Елена Войченко и Владимир Остапчук
instagram.com/olenavoychenko/

Личная жизнь ведущего снова оказалась в центре внимания.

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А все из-за неожиданного и очень откровенного интервью бывшей второй половинки Владимира Остапчука Елены Войченко, с которой он сейчас оформляет развод. Пара делит имущество и право на воспитание детей.

Спустя полгода после неожиданного расставания с Остапчуком, Елена решилась рассказать всю правду об их разводе – назвала причины и последствия.

Елена Войченко / instagram.com/olenavoychenko/
В интервью журналистам программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» женщина заявила, что кризис в их отношениях начался после того, как Владимир стал ведущим «Евровидения». 

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Ошеломляющая слава буквально затмила разум ведущего. Более того, перед второй беременностью Владимир изменил своей жене. Но тогда Елена простила его.

Казалось бы, рождение сына могло зажечь новую искру в их семейной жизни, но не вышло. Остапчук стал отдаляться от жены и даже мог бросить ее во время совместного отдыха.

Елена Войченко с детьми / instagram.com/olenavoychenko/
Последней каплей для Елены стал тот факт, что ведущий не перестал флиртовать с другими девушками. Более того, у него появилась новая постоянная спутница.

Войченко очень больно из-за подобного развития событий, ведь для Владимира она всегда была опорой. Живя под одной крышей, она даже вручную стирала ему носки.

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Шокирующим признанием женщины также стал тот факт, что сейчас Остапчук финансово не регулярно поддерживает своих детей. У Елены даже накопились долги перед школой, в которой учится их дочь Эмилия.

Елена Войченко с дочкой / instagram.com/olenavoychenko/
Напомним, 

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