Владимир Остапчук рассказал о воспитании детей после развода: «Они вернулись в Украину»

18 января 2020 11:00 Катерина Даниленко
Владимир Остапчук рассказал о воспитании детей после развода: «Они вернулись в Украину»
Телеведущий Владимир Остапчук
социальная сеть Instagram

В конце 2019 года Сеть потрясла новость о разводе шоумена Владимира Остапчука с супругой Еленой. Экс-пара официально подтвердила слухи.

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Телеведущий сумел сохранить дружеские отношения с матерью своих детей. Мужчина принимает участие в воспитании 6-летней Эмилии и 2-летнего Эвана, несмотря на то, что дети живут на две страны – Украину и Канаду.

Владимир утверждает, что после развода встречаться с детьми получается даже чаще. Артист все свободное время уделяет детям, поскольку сейчас они в Киеве, но вскоре снова должны улететь за границу.

Вчера виделся, сегодня не могу, занят, но завтра вечером мы планируем встретиться. Они сейчас вернулись в Украину. Два с половиной месяца были в Канаде и в конце декабря вернулись, но есть планы, они поедут снова туда, потому что Эмилия в первом классе. Она учится и здесь, и там, в двух школах. Мы с Леной, бывшей женой, решили, что отдадим ее и в ту, и в ту школу для того, чтобы она нормально адаптировалась к англоязычной среде,
– утверждает Остапчук.

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Телеведущий также отметил, что лишь сейчас осознал, как быстро растут дети. Так, его дочь Эмилия уже обзавелась подругами и имеет хобби.

Эмилия очень жизнерадостная девочка. Она уже такая принцесса, ей 6 лет, у нее подружки, у нее уже свои дела. Я даже стучу в комнату к ней перед тем, как войти. Сейчас отдали ее на коньки, поэтому буду ее возить. А вот с малым, которому 1,9 года, конечно забавляемся, он такой пухляш,
– признался шоумен.

Напомним,

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