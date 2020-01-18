Владимир Остапчук рассказал о воспитании детей после развода: «Они вернулись в Украину»
В конце 2019 года Сеть потрясла новость о разводе шоумена Владимира Остапчука с супругой Еленой. Экс-пара официально подтвердила слухи.
Владимир утверждает, что после развода встречаться с детьми получается даже чаще. Артист все свободное время уделяет детям, поскольку сейчас они в Киеве, но вскоре снова должны улететь за границу.
Вчера виделся, сегодня не могу, занят, но завтра вечером мы планируем встретиться. Они сейчас вернулись в Украину. Два с половиной месяца были в Канаде и в конце декабря вернулись, но есть планы, они поедут снова туда, потому что Эмилия в первом классе. Она учится и здесь, и там, в двух школах. Мы с Леной, бывшей женой, решили, что отдадим ее и в ту, и в ту школу для того, чтобы она нормально адаптировалась к англоязычной среде,– утверждает Остапчук.
Эмилия очень жизнерадостная девочка. Она уже такая принцесса, ей 6 лет, у нее подружки, у нее уже свои дела. Я даже стучу в комнату к ней перед тем, как войти. Сейчас отдали ее на коньки, поэтому буду ее возить. А вот с малым, которому 1,9 года, конечно забавляемся, он такой пухляш,– признался шоумен.
Напомним,