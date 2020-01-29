Евровидение-2020: стало известно, в каком полуфинале выступит Украина
29 января 2020 00:30
Юлия Крутиева
Песенный конкурс «Евровидение-2020»
eurovisionworld.com
Подготовка к главному песенному конкурсу Европы идет полным ходом.
В то время, как Украина лишь готовится к старту Национального отбора на «Евровидение-2020»
, в минувший вторник организаторы конкурса провели жеребьевку стран-участниц.
Жеребьевку последовательности выступлений на песенном конкурсе провели в мэрии Роттердама. Страны-участницы были распределены между первым и вторым полуфиналами.
По результатам жеребьевки, представитель Украины будет выступать в первом полуфинале – 12 мая. Выступление представителя нашей страны завершит программу второго отделения.
Участники первого полуфинала Евровидения-2020 / eurovisionworld.com
Конкурентами исполнителя от Украины станут представители таких стран: Россия, Беларусь, Литва, Румыния, Хорватия, Македония, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Норвегия, Кипр, Азербайджан, Мальта, Израиль и Бельгия.
Полуфиналы песенного конкурса «Евровидение-2020» в Нидерландах пройдут 12 и 14 мая, а финал – 16 мая.
Участники второго полуфинала Евровидения-2020 / eurovisionworld.com
Напомним,