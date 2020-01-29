Евровидение-2020: стало известно, в каком полуфинале выступит Украина

29 января 2020 00:30 Юлия Крутиева
Евровидение-2020: стало известно, в каком полуфинале выступит Украина
Песенный конкурс «Евровидение-2020»
eurovisionworld.com

Подготовка к главному песенному конкурсу Европы идет полным ходом.

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В то время, как Украина лишь готовится к старту Национального отбора на «Евровидение-2020», в минувший вторник организаторы конкурса провели жеребьевку стран-участниц. 

Жеребьевку последовательности выступлений на песенном конкурсе провели в мэрии Роттердама. Страны-участницы были распределены между первым и вторым полуфиналами.

По результатам жеребьевки, представитель Украины будет выступать в первом полуфинале – 12 мая. Выступление представителя нашей страны завершит программу второго отделения.

Участники первого полуфинала Евровидения-2020 / eurovisionworld.com
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Конкурентами исполнителя от Украины станут представители таких стран: Россия, Беларусь, Литва, Румыния, Хорватия, Македония, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Норвегия, Кипр, Азербайджан, Мальта, Израиль и Бельгия.

Полуфиналы песенного конкурса «Евровидение-2020» в Нидерландах пройдут 12 и 14 мая, а финал – 16 мая.

Участники второго полуфинала Евровидения-2020 / eurovisionworld.com
Напомним,

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