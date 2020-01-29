Вика и Слава из группы «НЕАНГЕЛЫ» признались, что их бесит друг в друге

29 января 2020 08:00 Юлия Крутиева
Вика и Слава из группы «НЕАНГЕЛЫ» признались, что их бесит друг в друге
Группа «НЕАНГЕЛЫ»
instagram.com/babaslavka

В эксклюзивном интервью программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», солистки популярной группы «НЕАНГЕЛЫ» рассказали, какие разногласия возникают в коллективе.

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Группа «НЕАНГЕЛЫ» уже 13 лет в украинском шоу-бизнесе. За это время в коллективе ни разу не изменился состав. Как была рыженькая Слава и темненькая Вика, так и остаются. Однако если они вместе на сцене и в клипах, то интервью обычно дают... отдельно!

Мы не можем вместе на одном диване говорить в одну камеру раздельно. У нас получается так, что кто-то кого-то перебивает,
– объясняет Слава Каминская.

Другая участница группы – Виктория Смеюха – уверена: в том, что, они с коллегой имеют разные взгляды, нет ничего плохого:

У нас всегда кардинально отличается мнение по тому или иному поводу. Это не есть плохо. Я считаю, что в этом и есть сила нашей группы.

Группа «НЕАНГЕЛЫ» / instagram.com/babaslavka
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Тем не менее, за столько лет совместной работы девушек наверняка есть то, что их не устраивает. Журналисты канала «Украина» поинтересовались у Славы и Вики, что их бесит друг в друге.

Ох, такой острый вопросик! Конечно, в основном только профессиональные вопросы меня могут в чем-то не устраивать – работа на сцене, работа с аудиторией, выбор одежды,
– рассказывает Вика. 

А вот Слава убеждена: все дело в том, что девушки проводят вместе очень много времени.

Когда включается камера, получается очень странная аура загадочности в нашем с ней общении, – призналась Слава. – Мы слишком много времени проводим вместе.

Напомним,

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