Вика и Слава из группы «НЕАНГЕЛЫ» признались, что их бесит друг в друге
В эксклюзивном интервью программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», солистки популярной группы «НЕАНГЕЛЫ» рассказали, какие разногласия возникают в коллективе.
Мы не можем вместе на одном диване говорить в одну камеру раздельно. У нас получается так, что кто-то кого-то перебивает,– объясняет Слава Каминская.
Другая участница группы – Виктория Смеюха – уверена: в том, что, они с коллегой имеют разные взгляды, нет ничего плохого:
У нас всегда кардинально отличается мнение по тому или иному поводу. Это не есть плохо. Я считаю, что в этом и есть сила нашей группы.
Ох, такой острый вопросик! Конечно, в основном только профессиональные вопросы меня могут в чем-то не устраивать – работа на сцене, работа с аудиторией, выбор одежды,– рассказывает Вика.
А вот Слава убеждена: все дело в том, что девушки проводят вместе очень много времени.
Когда включается камера, получается очень странная аура загадочности в нашем с ней общении, – призналась Слава. – Мы слишком много времени проводим вместе.
Напомним,