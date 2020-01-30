Алена Шоптенко показала красавицу-маму:«Спасибо тебе за меня»
Количество фолловеров танцовщицы в Инстаграм растет день ото дня.
По особым праздникам Шоптенко публикует на своей странице в Инстаграм снимки с близкими друзьями, любимым мужем Алексеем и полуторагодовалым сыном Алексеем.
В честь юбилея своей мамы она опубликовала в микроблоге совместную с ней фотографию. В этом году Татьяне Васильевне исполнилось 70 лет.
Спасибо тебе за тебя. Спасибо тебе за меня. Спасибо тебе за танец. Без тебя бы его не было, – трогательно пишет в комментариях звезда. – С семидесятилетием, мама, и спасибо тебе за все лучшее, что во мне есть!