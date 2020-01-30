Алена Шоптенко показала красавицу-маму:«Спасибо тебе за меня»

30 января 2020 08:00 Юлия Крутиева
Алена Шоптенко показала красавицу-маму:«Спасибо тебе за меня»
Хореограф Алена Шоптенко
instagram.com/alena_shoptenko

Количество фолловеров танцовщицы в Инстаграм растет день ото дня.

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Хореограф Алена Шоптенко не стесняется показывать большой аудитории фотографии из семейного архива. Ее блог пестрит кадрами с работы и путешествий, а также снимкам в ярких нарядах и даже бикини.

По особым праздникам Шоптенко публикует на своей странице в Инстаграм снимки с близкими друзьями, любимым мужем Алексеем и полуторагодовалым сыном Алексеем.

Алена Шоптенко с сыном и мужем / instagram.com/alena_shoptenko
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А вот родителей Алены мало кто видел. Но эту несправедливость 32-летняя победительница проекта «Танці з зірками» исправила вчера.

В честь юбилея своей мамы она опубликовала в микроблоге совместную с ней фотографию. В этом году Татьяне Васильевне исполнилось 70 лет.

Спасибо тебе за тебя. Спасибо тебе за меня. Спасибо тебе за танец. Без тебя бы его не было, – трогательно пишет в комментариях звезда. – С семидесятилетием, мама, и спасибо тебе за все лучшее, что во мне есть!

Алена Шоптенко с мамой / instagram.com/alena_shoptenko
Напомним,

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