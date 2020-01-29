Андрей Шабанов о Доминикане: Вы должны это знать!

Телеведущий с детьми, женой Лерой Бородиной, друзьями Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом, вместе отправились на Доминикану.

Шоумен Андрей Шабанов эксклюзивно поделился с нами впечатлениями.

Направление

Как и в любом другом туристическом направлении, здесь каждый сможет найти то, что ему по душе. Сюда можно приехать как с семьей, так и вдвоем. Можно всё время лежать на пляже, а можно взять машину и объездить весь остров, ведь арендовать авто здесь стоит не очень дорого.

Телеведущий Андрей Шабанов / пресс-служба

Перелет

Пляжи Доминиканы божественно красивы, лето круглый год, хотя мы и прилетели сюда в зимний период. Здесь не жарко, но есть тропические дожди, а они как неожиданно начинаются, так неожиданно и заканчиваются, но, как правило, длятся всего несколько минут.

Я не люблю межконтинентальные перелеты по одной просто причине – это долго и скучно, а я столько на одном месте сидеть не могу. Лететь из Киева около 12 часов, но мы делали пересадку в Париже, поэтому полет длился около 16 часов. Все авиакомпании понимают, что людей нужно как-то развлекать, поэтому в подголовники сидений обычно вмонтированы интерактивные станции, где есть игры, фильмы, мультики, новинки музыки. Либо же сохраняйте фильмы и сериалы еще до взлета.

А если вы, как и мы, будете лететь с детьми, то когда они уснут на пару часов, сможете почувствовать себя обычными пассажирами. Это не перелет в Турцию, это долго и утомительно, к этому нужно быть готовым.

Андрей Шабанов с дочками / пресс-служба

Развлечения

Мы остановились в отеле, который обеспечивает рабочими местами всю округу. Персонал здесь – местный, но уровень сервиса на высоте. Европейцы специально прилетают сюда обучать местное население сервису, так как здесь отдыхают представители почти всех цивилизованных стран мира.

Если не выходить из отеля, то вы вообще не увидите никакого местного колорита, потому как отели максимально европеизированны. Детей тут есть чем занять: есть бассейны с горками, спортивные городки, много детских клубов, “шоколадные комнаты”, ведь туристов с семьями предостаточно.

Рестораны тоже на любой вкус: европейская кухня, мексиканская кухня, азиатская кухня и, конечно же, отдельные заведения с едой для детей.

Взрослым тоже будет чем заняться. Здесь такое количество стилизированных баров и вечеринок, что успевайте только утром к завтраку возвращаться.

Наблюдения

Я никогда не был поклонником отдыха оллинклюзив, у него очень плохой имидж – сразу ассоциируется с бесконечным поеданием пищи и пьянством. Но когда у вас есть семья, то ничего лучше, чем оллинклюзив, не придумать, ведь у вас всегда решен вопрос с питание для детей. Только в 40 лет я понял, что оллинклюзив – это удобно и моментами именно то, что вам нужно.

На Доминикане достаточно невысокая средняя зарплата – около 250 долларов, а у самой страны есть соседка по острову – Республика Гаити. Здесь много всего европейского, и вы сможете узнать элементы культур многих стран. Всё из-за того, что столица Доминиканы была первым европейским городом в Западном Полушарии, здесь изначально была испанская колония. Если Гаити – очень бедная страна и чуть ли не самая бедная в Карибском бассейне, то Доминикана – её полная противоположность: здесь развивается и сельское хозяйство, и бизнес.

Многоразовые кокосы

Когда я был подростком, пацаны во дворе сказали, что главный kiss-тренажёр – это помидоры. Мои тяжёлые и утомительные ежедневные тренировки проходили с поздней весны до ранней осени. Как вы понимаете, я был привязан к сельскохозяйственной сезонности нашей климатической зоны. К сожалению, тепличных помидоров тогда практически не было. А те, что были, стоили целое состояние.

В общем, мои ежедневные тренировки в тёплое время года наносили непоправимый ущерб нашему семейному гастрономическому бюджету. Бабуля только и успевала удивляться, куда деваются помидоры, а я разводил руками и говорил, что понятия не имею. Таким образом, пару тонн помидоров спустя, я получил свой первый поцелуй.

Андрей Шабанов с женой и друзьями / пресс-служба

Вы должны это знать!

На экскурсии по Доминиканским джунглям нас поили кокосовой водой прямо из кокосов. Сорвали с пальм, взяли мощный мачете, срубили верхушки и вуаля. Подумал, что Доминиканские подростки находятся в разы более выгодном положении по сравнению с нашими! Главный kiss тренажёр – КОКОС! Сезонности НЕТ – лето круглый год! Кокос – продукт многоразового использования! Помидоры в Доминикане – жесть, вообще не Микадо!

Здесь есть такие насекомые, похожие на наших комаров, местные называют их москитами. Фишка в том, что их очень сложно заметить, но в сезон дождей этих москитов множество. Если наших комаров можно увидеть и услышать, чтобы принять решение, что с ними дальше делать, то этих заметить гораздо сложнее. Об их существовании ты узнаешь только утром, когда просыпаешься весь в зудящих укусах. Потому обязательно нужно пользоваться противомоскитными средствами.

Помните, что если вы хотите приключений, то их стоит запланировать. Страна очень разная и явно не похожа на нашу, потому смотрите тревел-влогеров и путешествуйте.

Напомним,