Андрей Шабанов о Доминикане: Вы должны это знать!
Телеведущий с детьми, женой Лерой Бородиной, друзьями Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом, вместе отправились на Доминикану.
Шоумен Андрей Шабанов эксклюзивно поделился с нами впечатлениями.
Направление
Как и в любом другом туристическом направлении, здесь каждый сможет найти то, что ему по душе. Сюда можно приехать как с семьей, так и вдвоем. Можно всё время лежать на пляже, а можно взять машину и объездить весь остров, ведь арендовать авто здесь стоит не очень дорого.
Перелет
Я не люблю межконтинентальные перелеты по одной просто причине – это долго и скучно, а я столько на одном месте сидеть не могу. Лететь из Киева около 12 часов, но мы делали пересадку в Париже, поэтому полет длился около 16 часов. Все авиакомпании понимают, что людей нужно как-то развлекать, поэтому в подголовники сидений обычно вмонтированы интерактивные станции, где есть игры, фильмы, мультики, новинки музыки. Либо же сохраняйте фильмы и сериалы еще до взлета.
А если вы, как и мы, будете лететь с детьми, то когда они уснут на пару часов, сможете почувствовать себя обычными пассажирами. Это не перелет в Турцию, это долго и утомительно, к этому нужно быть готовым.
Развлечения
Мы остановились в отеле, который обеспечивает рабочими местами всю округу. Персонал здесь – местный, но уровень сервиса на высоте. Европейцы специально прилетают сюда обучать местное население сервису, так как здесь отдыхают представители почти всех цивилизованных стран мира.
Если не выходить из отеля, то вы вообще не увидите никакого местного колорита, потому как отели максимально европеизированны. Детей тут есть чем занять: есть бассейны с горками, спортивные городки, много детских клубов, “шоколадные комнаты”, ведь туристов с семьями предостаточно.
Рестораны тоже на любой вкус: европейская кухня, мексиканская кухня, азиатская кухня и, конечно же, отдельные заведения с едой для детей.
Взрослым тоже будет чем заняться. Здесь такое количество стилизированных баров и вечеринок, что успевайте только утром к завтраку возвращаться.
Наблюдения
На Доминикане достаточно невысокая средняя зарплата – около 250 долларов, а у самой страны есть соседка по острову – Республика Гаити. Здесь много всего европейского, и вы сможете узнать элементы культур многих стран. Всё из-за того, что столица Доминиканы была первым европейским городом в Западном Полушарии, здесь изначально была испанская колония. Если Гаити – очень бедная страна и чуть ли не самая бедная в Карибском бассейне, то Доминикана – её полная противоположность: здесь развивается и сельское хозяйство, и бизнес.
Многоразовые кокосы
Когда я был подростком, пацаны во дворе сказали, что главный kiss-тренажёр – это помидоры. Мои тяжёлые и утомительные ежедневные тренировки проходили с поздней весны до ранней осени. Как вы понимаете, я был привязан к сельскохозяйственной сезонности нашей климатической зоны. К сожалению, тепличных помидоров тогда практически не было. А те, что были, стоили целое состояние.
В общем, мои ежедневные тренировки в тёплое время года наносили непоправимый ущерб нашему семейному гастрономическому бюджету. Бабуля только и успевала удивляться, куда деваются помидоры, а я разводил руками и говорил, что понятия не имею. Таким образом, пару тонн помидоров спустя, я получил свой первый поцелуй.
Вы должны это знать!
Помните, что если вы хотите приключений, то их стоит запланировать. Страна очень разная и явно не похожа на нашу, потому смотрите тревел-влогеров и путешествуйте.
Напомним,