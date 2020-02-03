Анастасию Приходько во Франции полиция выгнала из Лувра

3 февраля 2020 12:00 Юлия Крутиева
Анастасию Приходько во Франции полиция выгнала из Лувра
Певица Анастасия Приходько
социальная сеть Facebook

Певица за границей оказалась в неловкой ситуации.

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Не так давно Анастасия Приходько отправилась во Францию, чтобы снять в этой стране свой новый клип на песню «Кто виноват». 

Новая видеоработа для Приходько особенная, ведь в съемочном процессе впервые был задействован ее муж Александр.

Но пребывание Анастасии в городе любви, не обошлось без происшествий. В своем Инстаграм певица написала, что ее пытались выгнать из Лувра.

Увидеть Париж и умереть это фи*ня! – пишет артистка. – А вот увидеть Лувр, и чтоб тебя попросила полиция его покинуть, – это воспоминания на всю жизнь.

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Следом Приходько добавила, что подобная ситуация сложилась из-за того, что в музей они пытались пройти не как туристы, а ради съемок нескольких кадров для клипа.

Мало того, что мы все сняли, действительно в Лувре снимать нельзя. С нами был человек, который жил во Франции. У него было разрешение из Французской Мэрии для съемок. Мы за полгода подавали заявление на разрешение, но именно в тот момент, когда мы начали готовиться к съемкам «разворот» Макс просто опаздывал по времени, – объясняет артистка. – Ну и нам пришлось на английском объяснять, что у нас все в порядке. Слава Богу 15 минут объяснений, что мы имеем право на съемку, прибегает Макс и дает полиции разрешение.

Певица Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official
Напомним,

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