Анастасию Приходько во Франции полиция выгнала из Лувра
Певица за границей оказалась в неловкой ситуации.
Новая видеоработа для Приходько особенная, ведь в съемочном процессе впервые был задействован ее муж Александр.
Но пребывание Анастасии в городе любви, не обошлось без происшествий. В своем Инстаграм певица написала, что ее пытались выгнать из Лувра.
Увидеть Париж и умереть это фи*ня! – пишет артистка. – А вот увидеть Лувр, и чтоб тебя попросила полиция его покинуть, – это воспоминания на всю жизнь.
Мало того, что мы все сняли, действительно в Лувре снимать нельзя. С нами был человек, который жил во Франции. У него было разрешение из Французской Мэрии для съемок. Мы за полгода подавали заявление на разрешение, но именно в тот момент, когда мы начали готовиться к съемкам «разворот» Макс просто опаздывал по времени, – объясняет артистка. – Ну и нам пришлось на английском объяснять, что у нас все в порядке. Слава Богу 15 минут объяснений, что мы имеем право на съемку, прибегает Макс и дает полиции разрешение.