PIANOБОЙ став дояром корови в селі під Києвом

6 февраля 2020 21:10 Юлия Крутиева
PIANOБОЙ став дояром корови в селі під Києвом
PIANOБОЙ
пресс-служба

Дмитро Шуров спробував себе в новому амплуа.

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У соцмережах з’явились відео, як відомий виконавець Pianoбой Дмитро Шуров у фірмовому жилеті кондуктора продає квитки у тролейбусі.

PIANOБОЙ став дояром корови в селі під Києвом / пресс-служба
Користувачі одразу почали тролити: Шуров буде рекламувати Київпастранс, справи настільки кепські, що співак підробляє кондуктором й таке інше. Сьогодні Pianoбой нарешті дав офіційне пояснення на своїй сторінці у Фейсбук:

Готуючись до концерту у «Палаці Спорту» 8 березня, я замислився над тим, що народ знає, чим я займаюсь: ходить на концерти, стежить у соцмережах та ЗМІ. А я мало знаю, чим живе та займається народ. Тому, замість поїздки на Балі, я вирішив січневу відпустку провести, працюючи на справжніх роботах, на яких працюють тисячі українців, – повідомив музикант. – Що з цього вийшло - дивіться у комік-хоррор серіаліті «Pianoбой йде в народ». В першій серії мені випала доля стати дояром корови. Не стріляйте в піаніста, від доїть, як вміє! LOVE, PEACE, MILK.

Нагадаємо,

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