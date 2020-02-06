Евровидение-2020: GIO представил песню для Нацотбора

Молодой исполнитель GIO на своем Youtube канале представил официальную версию и lyric video песни «Feeling so Lost». С этой песней GIO будет участвовать 8 февраля в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020.

GIO – композитор, автор слов, родом из Грузии, более 15 лет живет в Украине. Именно здесь музыкант вдохновился заниматься музыкой на профессиональном уровне. Участвовал в шоу «X-фактор» и «Голос страны», где показал свое упорство и талант. Певец уже успел провести первый сольный концерт и стать полуфиналистом Нацотбора на «Евровидение» с песней «Feeling so Lost».

Главный посыл моей песни – любовь. Я верю, что любовь необходимо принимать во всех ее проявлениях, даже если она причиняет боль. Любить нужно искренне и безусловно,

– делится GIO.

Все песни GIO – это реальные истории и чувства, которые он пережил. На данном этапе музыкант записывает свой первый альбом, релиз которого ожидается уже совсем скоро.

Уже 8 февраля на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ пройдет первый полуфинал Национального отбора на «Евровидение -2020», где зрители узнают имена первых полуфиналистов.

Напомним,