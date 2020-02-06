Евровидение-2020: GIO представил песню для Нацотбора
Молодой исполнитель GIO на своем Youtube канале представил официальную версию и lyric video песни «Feeling so Lost». С этой песней GIO будет участвовать 8 февраля в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020.
Главный посыл моей песни – любовь. Я верю, что любовь необходимо принимать во всех ее проявлениях, даже если она причиняет боль. Любить нужно искренне и безусловно,– делится GIO.
Все песни GIO – это реальные истории и чувства, которые он пережил. На данном этапе музыкант записывает свой первый альбом, релиз которого ожидается уже совсем скоро.
Уже 8 февраля на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ пройдет первый полуфинал Национального отбора на «Евровидение -2020», где зрители узнают имена первых полуфиналистов.
Напомним,