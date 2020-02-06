Дмитрий Дикусар рассказал о романе со звездой «Дизель Шоу»: «Почему мне не любить Викторию»
Много лет назад роман Ирины Билык и Дмитрия Дикусара всколыхнул общественность, которая неустанно следила за ними в танцевальном шоу.
На смену одному танцовщику пришел другой – молодой и амбициозный Дикусар. Отношения пару привели к свадьбе в Рио-де Жанейро.
Влюбленность, химия, сближение за счет проекта, общие проблемы, общие победы и цели. Сразу появился контакт, – вспоминает о том периоде в интервью журналистам программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» Дмитрий Дикусар. – Она же очень комфортный собеседник и интересная женщина. Ирина в какой-то степени космическая.
Просто закончились у нас отношения. Знаете, когда свеча сгорает, она сгорает, – объясняет Дмитрий. – Была химия, была страсть, свежие эмоции. Потом все куда-то пропало. Никто в этом не виноват.
Почему мне не любить Викторию Булитко как человека? Она прекрасна, и как женщина прекрасна. У нее есть отношения, молодой человек. И она об этом открыто говорит, – прокомментировал Дикусар. – Но людям это не мешает, потому что для людей, если кто-то в отношениях и имеет какие-то интриги, для них это есть нормой. Для меня сейчас это неприемлемо. Мне не нужны такие отношения. Поэтому ничего нет, кроме дружбы и глубокого уважения.