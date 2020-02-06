Певица Alyosha об экспериментах, скандалах и сплетнях: «Хотим двух мальчиков и жениться»

В эксклюзивной беседе с журналистами программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Alyosha рассказала, почему готова экспериментировать с собственным имиджем, но не с музыкой, и призналась, какие скандалы помнит.

За прошлый год популярная украинская певица Alyosha успела попробовать на себе все цвета волос, и в конце остановилась на рыжем. Экспериментировать с имиджем певице легко, однако в музыке, признается – все гораздо сложнее.

Если это именно мое тело и мои волосы, то музыка попадает до тысяч человек и какую музыку делать – тут уже целая команда принимает решение. И довольно сложно найти какой-то компромисс.

Певица Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

Несмотря на все эксперименты с внешностью, главным информационным поводом для артистки остается ее творчество. Что касается артистической жизни и скандалов, то семья Alyosha производит впечатление образцовой: никаких семейных ссор на публике и вообще имя певицы редко связано с какими-то скандалами, однако она до сих пор помнит, что писали во времена ее участия в «Евровидении».

Запомнилось, когда писали, что я трансвестит, это было во время «Евровидения», я уже не помню какой портал об этом написал. А не так давно кто-то написал, что у меня первый ребенок от первого брака, и я думаю, будто бы первый раз в браке и к тому же до сих пор счастлива.

Супруги Alyosha и Тарас Тополя с детьми / instagram.com/alyoshasinger

По словам звезды, часто сплетни появляются из-за неопытных журналистов, и сама певица сталкивалась с этим.

Я так понимаю, что приходят на стажировку молодые журналисты и начинают придумывать свои истории. Такая девочка спрашивает у нас с Тарасом: «А Вы бы не хотели жениться?». Мы так посмотрели друг на друга и говорим: «Да, возможно, и хотим двух мальчиков, и мы знаем, как их назвать – Роман и Марко»,

– смеясь, рассказала певица.

Обычно к каждому такому случаю Alyosha относится с юмором, ведь на обиды у нее нет времени, лучше она проведет его с семьей.

Напомним,