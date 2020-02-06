Певица Alyosha об экспериментах, скандалах и сплетнях: «Хотим двух мальчиков и жениться»
В эксклюзивной беседе с журналистами программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Alyosha рассказала, почему готова экспериментировать с собственным имиджем, но не с музыкой, и призналась, какие скандалы помнит.
Если это именно мое тело и мои волосы, то музыка попадает до тысяч человек и какую музыку делать – тут уже целая команда принимает решение. И довольно сложно найти какой-то компромисс.
Запомнилось, когда писали, что я трансвестит, это было во время «Евровидения», я уже не помню какой портал об этом написал. А не так давно кто-то написал, что у меня первый ребенок от первого брака, и я думаю, будто бы первый раз в браке и к тому же до сих пор счастлива.
Я так понимаю, что приходят на стажировку молодые журналисты и начинают придумывать свои истории. Такая девочка спрашивает у нас с Тарасом: «А Вы бы не хотели жениться?». Мы так посмотрели друг на друга и говорим: «Да, возможно, и хотим двух мальчиков, и мы знаем, как их назвать – Роман и Марко»,– смеясь, рассказала певица.
Обычно к каждому такому случаю Alyosha относится с юмором, ведь на обиды у нее нет времени, лучше она проведет его с семьей.
Напомним,