Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко

Известная украинская певица Ирина Билык сняла клип на песню «Красная помада».

6 апреля Ирине Билык исполнится 50 лет. Юбилей артистка отметит концертным туром по 25 городам Украины, а в сам день рождения даст большой сольный концерт в Киеве. Одним из главных хитов предстоящего тура станет песня «Красная помада», клип на которую Ирина Билык презентовала сегодня в эфире «Утра с «Интером». К слову, телевизионная премьера самой песни также состоялась на телеканале «Интер» – в новогоднем концерте «На Интере – Главная елка страны». Новый клип получился достаточно провокационным и откровенным – певица предстала в ярких образах и откровенных нарядах. «Я чувствую себя сейчас именно такой, – комментирует Ирина. – И на сольном концерте хочу выходить на сцену в коротких платьях, потому что у меня юбилей!»

По словам артистки, к премьере «Красной помады» она готовилась три года: «Впервые я услышала эту песню в исполнении Алены Мельник – талантливого украинского автора. И сразу поняла, что хочу ее исполнять. Но из-за активной творческой деятельности все же решила приберечь этот хит на будущее – не хотелось, чтобы песня затерялась среди других. И вот сейчас у меня есть повод достать ее из ящика – предстоящий юбилейный концерт».