Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко

27 января 2020 21:00 Александр Кива
Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко
Ирина Билык

Известная украинская певица Ирина Билык сняла клип на песню «Красная помада».

Читайте такжеДмитрий Комаров признался, что добавляет огня в его отношениях с женой
Новое видео артистка презентовала в студии программы «Утро с Интером». Также Ирина поделилась деталями будущего юбилейного концерта и прокомментировала слухи вокруг ее личной жизни.
 
6 апреля Ирине Билык исполнится 50 лет. Юбилей артистка отметит концертным  туром по 25 городам Украины, а в сам день рождения даст большой сольный концерт в Киеве. Одним из главных хитов предстоящего тура станет песня «Красная помада», клип на которую Ирина Билык презентовала сегодня в эфире «Утра с «Интером». К слову, телевизионная премьера самой песни также состоялась на телеканале «Интер» – в новогоднем концерте «На Интере – Главная елка страны». Новый клип получился достаточно провокационным и откровенным – певица предстала в ярких образах и откровенных нарядах. «Я чувствую себя сейчас именно такой, – комментирует Ирина. – И на сольном концерте хочу выходить на сцену в коротких платьях, потому что у меня юбилей!»
 
По словам артистки, к премьере «Красной помады» она готовилась три года: «Впервые я услышала эту песню в исполнении Алены Мельник – талантливого украинского автора. И сразу поняла, что хочу ее исполнять. Но из-за активной творческой деятельности все же решила приберечь этот хит на будущее – не хотелось, чтобы песня затерялась среди других. И вот сейчас у меня есть повод достать ее из ящика – предстоящий юбилейный концерт».
 
Читайте такжеТина Кароль: На случайный успех не рассчитываю
Съемки клипа проходили в Киеве и совпали с днем рождения младшего сына Ирины Билык – Табриза, поэтому праздник для ребенка организовывал папа, Аслан Ахмадов. К слову, он выступит и режиссером концертной программы предстоящего юбилейного тура артистки. В студии «Утра с Интером» Ирина уверила поклонников, что у них с мужем все хорошо. И опровергла слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным Димой Коляденко, возникшие после совместных фото с отдыха: «Мы отдыхали не вдвоем, а большой компанией! Так случилось, что ехала компания друзей отдыхать на Новый год, и среди них был Дима Коляденко. Не могла же я отменить свой отдых из-за этого факта. Сплетни вокруг меня всегда будут. На юбилейном концерте я расскажу о себе больше, чем поклонники могут узнать обо мне из журналов, телевидения или из желтой прессы».
 

Облако тегов

Интер клипы Ирина Билык Дима Коляденко

Материалы по теме

Короткие волосы и веснушки: Миша Романова удивила образом в новом клипе "Кино"
Меломан

Короткие волосы и веснушки: Миша Романова удивила образом в новом клипе "Кино"
В ток-шоу «Касается каждого» – о расстреле в новогоднюю ночь
Анонсы на ТВ

В ток-шоу «Касается каждого» – о расстреле в новогоднюю ночь
Elledgy — Эльвира Гаврилова в новом амплуа: клип с «перчинкой» от певицы и продюсера
Меломан

Elledgy — Эльвира Гаврилова в новом амплуа: клип с «перчинкой» от певицы и продюсера
Полезная программа: как выбрать киви (эфир от 21.01.2020)
Телешоу

Полезная программа: как выбрать киви (эфир от 21.01.2020)

Популярное на сайте

Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом

Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом
Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Мнения разделились: Дочь Оли Поляковой в бикини озадачила Сеть откровенным фото

Мнения разделились: Дочь Оли Поляковой в бикини озадачила Сеть откровенным фото

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Говорит Украина: Закрытые пыточные для украинцев. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)

Говорит Украина: Закрытые пыточные для украинцев. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
В «Касается каждого» – шокирующие факты журналистского расследования убийства двух девушек в Киеве

В «Касается каждого» – шокирующие факты журналистского расследования убийства двух девушек в Киеве
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK