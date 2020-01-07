Тина Кароль: На случайный успех не рассчитываю - ЭКСКЛЮЗИВ

Тина Кароль уже несколько лет дарит чудо маленьким подопечным своего благотворительного фонда.

Супергерои и артисты

А в конце декабря певица подарила чудо поклонникам — три гала-концерта на самой большой площадке страны «Рождественские истории с Тиной Кароль»

Три года назад вышел музыкальный фильм «Рождественские истории с Тиной Кароль», теперь вы готовите три гала-концерта во Дворце спорта в Киеве. Почему решили продолжить эту традицию?

Считаю, пока живы народные традиции, жива и страна. Для меня Новый год — это обычный день, а настоящий праздник — Рождество. Поэтому появился фильм об украинском Рождестве, о том, как его принято праздновать. Потом был одноименный тур по Украине, в котором пела только я — смешанную программу из моих хитов и колядок. Теперь мы с командой решили, что неплохо было бы провести Рождество в Киеве вместе с другими артистами. Спросили, как они к этому относятся, и все согласились поучаствовать. Кроме меня на сцену выйдут MONATIK, «Время и Стекло», The Hardkiss, Дзидзьо, KAZKA, «Беz Обмежень», Олег Скрипка и группа «Воплі Відоплясова», Michelle Andrade, KHAYAT, звезды «Голосу країни», «Женский квартал», участники «Танців з зірками», оркестр Вооруженных сил Украины, ансамбль «Калина» и не только.

Мы осветим все составляющие праздника — гуляние, колядование, гадание, даже 12 постных блюд, но в современном прочтении. То есть это не только народное пение — зрители услышат артистов, которые будут от колядок переходить к своим хитам и обратно. Хочется, чтобы наши дети знали, какое оно — украинское Рождество, ведь это важно для их самоидентификации. А поскольку в рождественскую ночь происходят чудеса, мы с проектом канала «1+1» «Здiйсни мрiю» совершим для детей чудо на сцене. Но пока подробнее об этом рассказать не могу.

А еще у нас будут интервью с Супергероями, как мы их называем. Вы услышите историю из уст ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС — одного из троих, кто открывал шлюзы под реактором, чтобы спустить воду из бассейна. Молодое поколение должно знать в лицо своих героев, о которых все вдруг вспомнили благодаря американскому сериалу «Чернобыль». Также познакомим украинцев с нашим параолимпийцем, переплывшим Ла-Манш и установившим мировой рекорд. Так мы хотим всем, а особенно деткам, донести мысль, что надо верить в чудо и в то, что у каждого есть силы и возможности. Нас ведь очень долго учили быть безамбициозными, теперь пришло время доказать, что мы имеем право на успех и счастливую жизнь.

«Рождественская история», которая всегда с тобой

Чего вам стоило подготовить гала-концерт?

Это очень тяжело и физически (мы занимаемся концертом уже почти 8 месяцев), и материально. Конечно, есть определенные спонсорские вливания, но не такие уж значительные. Не все готовы приобщиться к добрым делам. Многие ищут коммерческой выгоды, а у нас благотворительный проект. Надеюсь, рано или поздно люди поймут, что в этом и есть коммерция — когда все друг другу помогают. Но нам уже сейчас хочется сделать что-то крутое для нашей страны, поэтому я готова вкладывать в «Рождественские истории…» собственные средства.

Мы увидим звезд в непривычных образах?

Конечно, будут трансформации. Все артисты с удовольствием согласились на творческие эксперименты, позволяющие им открыть в себе что-то новое. Взрослые веселятся с детьми и для детей.

Некоторые, кстати, специально для гала-концерта написали рождественские песни. Например, будет премьера от MONATIK’а, причем на украинском языке. Вот так постепенно накопим фонд новой рождественской музыки в Украине — его ведь еще не существует, до этого момента перепевали старые песни. А мы станем первопроходцами в таком важном деле.

Это не единственное, в чем моя команда оказалась первой. Уже с 19 декабря на iTunes можно будет скачать аудиокнигу «Рождественская история», печатная версия которой была издана в 2016 году. В Украине формат детской аудиокниги, да и взрослой тоже, отсутствует. Хотя за границей он популярнее музыки и прекрасно работает в образовательных целях. Аудиокнигой, которую выдают в школе, мой Веня по дороге домой закрепляет пройденный за день материал. Рада, что сын тоже будет слушать «Рождественскую историю». На самом деле, я сделала ее ради него, чтобы не забывал родной язык, пока находится в Англии. Но знаю — понадобится она многим, ведь рассказывает о борьбе добра и зла, о том, что в этой жизни есть противоречия, но никогда не надо расстраиваться, главное — идти к своей цели.

Свои места силы держу в секрете

Вы сами верите в чудо? Загадываете желания?

Да. И уже неоднократно убеждалась: чаще всего сбываются те, что загаданы в рождественскую ночь. А вообще, считаю, что мечты сбываются абсолютно всегда, если человек идет к своей цели.

У вас есть страничка в Instagram. Там ярко представлены ваши рабочие будни, но не отдых. И в Сети не встретишь информации о том, на каком курорте провела зимние каникулы Тина Кароль. Вы не ездите в отпуск или умудряетесь не попадаться никому на глаза?

Все очень просто: мое остается со мной. Я не блогер, а певица, поэтому весь мой контент в соцсетях — о творчестве. Не нуждаюсь в бытовухе в кадре, она никому не интересна.

Отпуск у меня, конечно, есть. Я же не робот! Другое дело, что он небольшой и не попадает в поле зрения прессы. Провожу его в местах моей силы — там, где много свежего воздуха и очень мало людей. Не рассчитывайте найти меня где-нибудь в Турции в all inclusive. (Улыбается.)

Не стали вы скрывать только недавнюю поездку с Веней во Львов. Это была ваша инициатива или его?

Основной целью нашей поездки был визит в клинику к онкобольным деткам. Я вкладываю деньги в фонд «Полюс притяжения» и везла им гуманитарную помощь: лекарства, шприцы, системы, в которых они нуждаются. Все вроде бы самое простое, но очень нужное. Мне потом врачи рассказали, как благодаря фонду удалось спасти двух детей и что, если бы не приехали наши лекарства, потеряли бы девочку в реанимации.

К сожалению, мне эта тема близка и понятна. И Вене тоже. Я не пытаюсь оградить сына от проблем общества, иначе он не будет готов в этом обществе жить. Правда, Веню в отделение не пустили, чтобы не занес никакой инфекции. А после мы поехали в ресторан, где он встретил настоящих драконов. (Смеется.) Так что спасибо, Львов, за проведенное с пользой время!

Мой лучший собеседник — сон

В 2019 году вы представили уже четыре клипа. Расскажите о последнем...

Это дуэт с Юлей Саниной из группы The Hardkiss. У нас очень хорошо слились голоса: Юля — меццо, я — сопрано. А наша песня — о женской свободе. Между прочим, она стала саундтреком к фильму кинокомпании FILM.UA, который скоро выйдет в прокат.



Съемки клипов прописываете в своем плане на год?

Бывают и спонтанные решения. Но, как правило, успех приходит, когда ты все хорошо подготовил. Случайный успех — не мой случай.

Бытовые моменты тоже планируете заранее — поставить новую входную дверь, пересеять газон и т. п.?

Ну, если мне не нравится газон, я его сразу меняю. Планировать на перспективу надо то, что требует серьезных финансовых затрат. В этом году пришлось переделывать ремонт на террасе: строители положили плохую гидроизоляцию, надо было ее полностью заменить. В итоге нормального лета на террасе у меня с ребенком не получилось.

Когда вам плохо на душе, с кем делитесь переживаниями?

Мне хорошо наедине с собой. Лучший «собеседник» — сон.

А вообще, мне не бывает плохо. То, что люди обычно вкладывают в это понятие, — результат их завышенных ожиданий. Ну да, получилось не так, как ты себе это представлял. Но именно так и должно было быть. Значит, надо выяснить, почему воображал по-другому, и исправить свои ошибки.

Сейчас очень модная тема — поиск гармонии и баланса в жизни. Вас тоже заботит эта проблема?

Я не понимаю, как можно не искать в жизни радость, а гармония и баланс как раз и есть радость.

И все же — что вам помогает перезагрузиться, отвлечься от работы?

Все! Свежие идеи, новые люди, знакомства, общение, отдых, тишина, изоляция от внешнего мира — нет универсального рецепта. Считаю, радость надо искать во всем. Открывайтесь миру, и он откроется вам. Банально, но это работает.

Не могу терять почву под ногами

С того момента, как не стало Евгения Огира — вашего мужа и продюсера, вы работаете самостоятельно. Никому не доверяете?

У нас неправильное представление о том, кто такой продюсер. На Западе это человек, который создает музыку. Их у меня очень много. Зачем всю работу зацикливать на ком-то одном? Сегодня он чувствует дух перемен, завтра — нет... Моя главная опора — пиар-менеджер Павел Орлов. И есть большая команда талантливых людей, которые создают бренд «Тина Кароль». Всегда говорю о нем в третьем лице. Чтобы адекватно оценивать ситуацию, абстрагируюсь от той женщины, которая выступает на сцене. Проживая успех на публике, артисты нередко теряют почву под ногами. Это не звездная болезнь, а уход от реальности. То есть ты дал большой концерт и завтра думаешь, что все еще ощущают его, живут теми эмоциями. На самом же деле, у всех уже началось «завтра», и только у тебя осталось «вчера». Я себе такого позволить не могу.

Но если бы был человек, отвечающий за все, у вас бы появилось больше свободного времени.

За все отвечать невозможно. Мне больше нравится делегировать полномочия. Чем больше надежных рук, тем выше результат. Безусловно, что-то приходится проверять, организовывать процесс. Однако брать все на себя не хочу. Кто-то должен быть музой, создавать и креативить, а это требует состояния свободы.

Хозяин в доме — сын

Вот тут с вами не соглашусь. Все зависит от нас самих. Не нравится чужой поступок? Надо так и сказать и дальше идти своей дорогой. То есть «я всегда приду на помощь, но в остальном — извини!». Такой разговор честнее и правильнее, чем вынужденная пауза, которая рано или поздно приведет к конфликту. Еще важно не чувствовать ответственности за этого человека и вины за то, что выбираешь другой путь. Вы никому ничего не должны! Не надо бороться с тем, что для вас неприемлемо и вредит вашей репутации.

Я вообще за то, чтобы проговаривать все ситуации, — так можно найти компромисс. Или не найти. Если каждый останется при своем мнении, это тоже хороший вариант.

С Веней общаетесь как со взрослым?

Да. Детям надо доверять, как самим себе. Зачем мне ругать ребенка или подавлять его эго? Лучше все объясню, и он постарается понять, как это выглядит с моей точки зрения, а не только с его. Хочу быть для него лидером мнений — чтобы он соглашался со мной, потому что доверяет мне, а не потому, что боится.

Как Веня чувствует себя, учась в Англии?

Он веселый, свободный мальчик. Ему никто не занижает оценок из-за того, что его мама звезда, и никто не завышает их по этой же причине. Там вообще всем все равно, кто его мама и есть ли у него папа. Ну и конечно же, он очень самостоятельный. Когда ребенок в раннем возрасте теряет кого-то из родителей, по умолчанию взрослеет быстрее, чем сверстники. Я ему всегда говорю, что он в доме хозяин, главный, а потому должен все контролировать.

Часто к нему летаете? Или он к вам?

Я к нему. А Рождество будем встречать в Киеве, всей семьей, перед телевизором — смотреть «Рождественские истории с Тиной Кароль». (Улыбается.)

Текст: Людмила Козаренко

