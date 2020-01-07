Рождественская история с Тиной Кароль: смотреть онлайн (эфир от 07.01.2020)

7 января телеканал «1+1» покажет телеверсию рождественского концерта "Різдвяна історія з Тіною Кароль", который восстановит древние украинские традиции колядования и щедрования.

Яркие постановки и выступления украинских звезд во время концерта перенесут зрителя в атмосферу настоящего украинского Рождества и подарят новогоднее настроение. Тина Кароль удивит смелыми образами, MONATIK представит новый хит о мечтах, Мишель Андраде устроит перфоманс на ледовом катке, а "Женский квартал" пошутит о суженом Тины Кароль.

Приятным сюрпризом для всех станет лирический перфоманс от группы "Беz Обмежень". Солист группы Сергей Тарчинець исполнил колыбельную "Тиха ніч" и соединил ее с хитом "Зорі запалали". Номер будет сопровождаться постановкой на льду от школы "Кристалл", а также нежными выступлениями от ярких пар последнего сезона шоу "Танців з зірками" Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова, Алены Шоптенко и Макса Леонова, Даниэля Салема и Юлии Сахневич.

Концерт «Рождественская история с Тиной Кароль» смотрите в 21:50 на канале 1+1 и после эфира на нашем сайте TV.UA.