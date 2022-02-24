Стосується кожного: Детство в обмен на здоровье (эфир от 24.02.2022)
24 февраля 2022 01:20
Стосується кожного: Детство в обмен на здоровье (эфир от 24.02.2022)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 24 февраля. Тема – Детство в обмен на здоровье.
Стосується кожного: 11-летний Виталий и 8-летняя Виктория Жаровы готовы забыть о беззаботном детстве ради спасения собственной мамы. Мама двоих детей имеет врожденные проблемы с ногой. Юлии все труднее передвигаться по дому, женщина страдает от нестерпимой боли. Почти все домашние дела теперь легли на плечи двух маленьких детей. Отец покинул семью. Соседи говорят – мужчина постоянно упрекал Юлю из-за ее инвалидности, а впоследствии, и вовсе, променял на другую. Почему молодая мама двух детей осталась лицом к лицу со своим диагнозом? Есть ли шансы спасти Юлю? В студии «Касается каждого» – трогательная история детской преданности и безусловной любви.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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