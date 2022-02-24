Стосується кожного: Детство в обмен на здоровье (эфир от 24.02.2022)

24 февраля 2022 01:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Детство в обмен на здоровье (эфир от 24.02.2022)
Стосується кожного: Детство в обмен на здоровье (эфир от 24.02.2022)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 24 февраля. Тема – Детство в обмен на здоровье.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 11-летний Виталий и 8-летняя Виктория Жаровы готовы забыть о беззаботном детстве ради спасения собственной мамы. Мама двоих детей имеет врожденные проблемы с ногой. Юлии все труднее передвигаться по дому, женщина страдает от нестерпимой боли. Почти все домашние дела теперь легли на плечи двух маленьких детей. Отец покинул семью. Соседи говорят мужчина постоянно упрекал Юлю из-за ее инвалидности, а впоследствии, и вовсе, променял на другую. Почему молодая мама двух детей осталась лицом к лицу со своим диагнозом? Есть ли шансы спасти Юлю? В студии «Касается каждого» трогательная история детской преданности и безусловной любви.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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