Стосується кожного: Обычный герой (эфир от 22.02.2022)

22 февраля 2022 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Обычный герой (эфир от 22.02.2022)
Стосується кожного: Обычный герой (эфир от 22.02.2022)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 21 февраля. Тема –Обычный герой.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: В середине февраля в Интернете распространили кадры пожара в многоквартирном доме. На видео видно, как человек взобрался на крышу пристройки, и через балкон врывается в охваченную пламенем квартиру. Муж самостоятельно пытается вытащить из огненно-дымовой ловушки пожилую женщину, подхватывает старушку на руки и выносит наружу.

Квартира выгорела до фона, но жизнь 92-летней Марии Сальниковой была спасена. Что заставляет рисковать своей жизнью ради спасения совершенно незнакомого человека? Журналисты «Касается каждого» разыскали мужчину, которого уже окрестили «народным героем».

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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