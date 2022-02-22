Стосується кожного: Обычный герой (эфир от 22.02.2022)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 21 февраля. Тема –Обычный герой.
Квартира выгорела до фона, но жизнь 92-летней Марии Сальниковой была спасена. Что заставляет рисковать своей жизнью ради спасения совершенно незнакомого человека? Журналисты «Касается каждого» разыскали мужчину, которого уже окрестили «народным героем».
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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