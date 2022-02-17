Стосується кожного: Протестное взросление (эфир от 17.02.2022)
17 февраля 2022 06:00
Стосується кожного: Протестное взросление (эфир от 17.02.2022)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 17 февраля. Тема – Протестное взросление.
Стосується кожного: Кадры активной и беззаботной ночной жизни в Сумской области в одном из популярных клубов Глухова изрядно взволновали 49-летнюю Ларису Галку, ведь на видео развлекается ее 16-летняя дочь. Лариса всю жизнь воспитывала дочь сама. Она признает, что из-за постоянных поисков заработков уделяла ребенку недостаточно внимания. В прошлом году дочь заявила, что больше не хочет жить с мамой и ушла из дома. С тех пор Лариса стала подмечать взрослые перемены в поведении своей несовершеннолетней дочери. А потом у Кати начали появляться деньги, новые украшения и дорогие гаджеты. Месть подростка за наказания в детстве или расплата родителей за невнимание к ребенку?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.