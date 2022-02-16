Стосується кожного: Обвинение в развращении (эфир от 16.02.2022)

16 февраля 2022 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Обвинение в развращении (эфир от 16.02.2022)
Стосується кожного: Обвинение в развращении (эфир от 16.02.2022)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 16 февраля. Тема – Обвинение в развращении.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 44-летний Павел Гоин из Одесской области уверен, что его 2-летнюю дочь развращает отчим бывшей сожительницы. Павел обратился с заявлением в полицию. Он утверждает, что когда-то в детстве его сожительница Галина тоже страдала от домогательств своего отчима. Но неожиданно для Павла Галина приняла сторону своего отчима, защищает его, а бывшего сожителя теперь обвиняет в клевете. Молодая женщина считает, что мужчина просто не может смириться с их разводом и пытается таким образом вернуть ее. Попытка спасти ребенка от домашнего насилия или выдуманные обвинения обиженного мужчины? На чьей стороне правда и что выяснится на детекторе лжи?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 17:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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