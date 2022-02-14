Стосується кожного: Целебная любовь (эфир от 14.02.2022)

14 февраля 2022 13:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Целебная любовь (эфир от 14.02.2022)
Стосується кожного: Целебная любовь (эфир от 14.02.2022)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 14 февраля. Тема – Целебная любовь.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Для 46-летнего жителя Черниговщины Владимира Егорова его любимая Татьяна – целая вселенная. Таня с детства не могла ходить из-за парализованных ног. Маленькой родители носили Татьяну на руках, а когда подросла – пересадили в инвалидную коляску. Все изменило любовь.

Через 29 лет женщина пошла в ЗАГС собственными ногами. Через год после свадьбы Татьяна стала мамой. Сейчас семья воспитывает двух прекрасных дочерей. Но несколько лет назад счастье снова затрещало. Просто, в новогоднюю ночь у супругов сгорела изба. Пришлось все начинать поначалу. Как, несмотря на инвалидность и испытание судьбы, любовь вдохновляет, исцеляет и делает по-настоящему счастливыми?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:10, а позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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