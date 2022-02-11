Стосується кожного: Расстрел в карауле (эфир от 11.02.2022)

11 февраля 2022 18:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Расстрел в карауле (эфир от 11.02.2022)
Стосується кожного: Расстрел в карауле (эфир от 11.02.2022)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 11 февраля. Тема – Расстрел в карауле.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Сегодня говорим о произошедшем 27 января кровавом расстреле на заводе «Южмаш» в Днепре. 20-летний солдат-срочник Артемий Рябчук хладнокровно расстрелял из автомата своих сослуживцев. Друзья и односельчане парня удивлены, они убеждают, что Артемий воспитывался в очень благочестивой и порядочной семье, всегда был добрым, спокойным и уравновешенным. Наши журналисты разыскали родителей парня, погибшего в той же воинской части. Что они готовы рассказать о срочной службе? Последствия неуставных отношений в армии или безжалостная жестокость хладнокровного убийцы? В студии разбираемся, что заставило солдата открыть огонь и почему родственники погибших во время стрельбы не верят в отместку за солдатский буллинг?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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