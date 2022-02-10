Стосується кожного: Неразделенные ценности (эфир от 10.02.2022)

10 февраля 2022 01:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Неразделенные ценности (эфир от 10.02.2022)
Стосується кожного: Неразделенные ценности (эфир от 10.02.2022)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 10 февраля. Тема – Неразделенные ценности.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Киевлянка Лидия Краснощек приютила давнего знакомого, ведь тот был вынужден жить прямо в обычном гараже. Александру Золочевскому – 72. С Лидой они знакомы с юности, вместе учились в техникуме. Судьба свела их через 20 лет, когда Александр был вынужден уйти из собственной квартиры из-за постоянных скандалов с сыном и невесткой. Теперь Лидия и Александр вместе пытаются вернуть мужчине его законные квадратные метры в столице. А вот семья сына убеждена, что отец стал жертвой мошенников по недвижимости, поэтому беспокоится, что из-за наивности Александра Ивановича, они все могут оказаться на улице! Забота о пожилом мужчине или борьба за его столичную недвижимость?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18.00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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