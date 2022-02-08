Стосується кожного: Хайп на ребенке (эфир от 08.02.2022)

8 февраля 2022 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Хайп на ребенке (эфир от 08.02.2022)
Стосується кожного: Хайп на ребенке (эфир от 08.02.2022)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 8 февраля. Тема – Хайп на ребенке.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 24-летняя Юлия Долженко из Харькова увидела видео молодой блогерши в популярной соцсети случайно в конце января. В течение нескольких дней Юлия наблюдала за жизнью женщины и ее двухлетнего сына. Девушка надеялась, что видео грубого обращения с ребенком постановочное. Своей обеспокоенностью девушка сразу же поделилась с другими пользователями интернета и обратилась в нашу редакцию. Автором скандальных видео оказалась 20-летняя Екатерина Дахнюк из Харьковской области. Молодая мама отрицает насилие над ребенком и считает, что в интернете на него клевещут, чтобы нажиться за счет ее сына. Искреннее желание спасти ребенка или хайп на чужой популярности. Почему столько людей каждый день молча видели издевательства над мальчиком и даже отправляли деньги по просьбе его мамы?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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