Стосується кожного: Хайп на ребенке (эфир от 08.02.2022) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Стосується кожного: Хайп на ребенке (эфир от 08.02.2022) пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 8 февраля. Тема – Хайп на ребенке.