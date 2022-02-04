Говорит Украина: Заграничная мать: кому родить ребенка? (эфир от 04.02.2022)

Говорит Украина: Заграничная мать: кому родить ребенка? (эфир от 04.02.2022)

4 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Заграничная мать: кому родить ребенка?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Сергей случайно узнал, что у него маленький внук. Мальчику уже больше двух лет, но воспитывают его неизвестные люди. Мужчина вообще может не увидеть предполагаемого внука, потому что ребенка могут забрать в интернат. Единственным способом забрать мальчика Сергей считает тест ДНК, потому что сейчас он ему никто. Сможет ли Сергей забрать своего предполагаемого внука к себе? Кто воспитывает ребенка сейчас? Сколько детей в опасности? При чем здесь пальмы? И каким будет тест ДНК?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.