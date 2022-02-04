Говорит Украина: Заграничная мать: кому родить ребенка? (эфир от 04.02.2022)

4 февраля 2022 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Заграничная мать: кому родить ребенка? (эфир от 04.02.2022)
Говорит Украина: Заграничная мать: кому родить ребенка? (эфир от 04.02.2022)
пресс-служба канала Украина

4 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Заграничная мать: кому родить ребенка?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Сергей случайно узнал, что у него маленький внук. Мальчику уже больше двух лет, но воспитывают его неизвестные люди. Мужчина вообще может не увидеть предполагаемого внука, потому что ребенка могут забрать в интернат. Единственным способом забрать мальчика Сергей считает тест ДНК, потому что сейчас он ему никто. Сможет ли Сергей забрать своего предполагаемого внука к себе? Кто воспитывает ребенка сейчас? Сколько детей в опасности? При чем здесь пальмы? И каким будет тест ДНК?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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