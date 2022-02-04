Стосується кожного: Последняя любовь Альвины (эфир от 04.02.2022)

4 февраля 2022 12:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Стосується кожного: Последняя любовь Альвины (эфир от 04.02.2022)
Стосується кожного: Последняя любовь Альвины (эфир от 04.02.2022)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 4 февраля. Тема – Последняя любовь Альвины.

Читайте такжеГоворит Украина: Дочь ищет отца, мать – сына: почему распалась семья? (эфир от 02.02.2022)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Впервые Альвина пришла в студию «Касается каждого» два года назад, чтобы рассказать о том, что жених бросил ее с детьми ради другой женщины. Она хотела доказать отцовство Артура по отношению к своим двум детям и раскрыть ему глаза на сомнительную репутацию новой любовницы. Тогда благодаря тесту ДНК выяснилось, что Артур – отец лишь одного ребенка. Однако сразу после эфира события получили неожиданный поворот: Альвина с Артуром помирились и решили вместе воспитывать всех детей (в том числе и старшую дочь женщины от первого брака). Увы, их планам не суждено было сбыться: в ноябре прошлого года внезапная смерть оборвала жизнь Альвины... Что на самом деле произошло и почему оборвалась жизнь молодой женщины, которая так мечтала быть счастливой? Какая судьба теперь ждет детей Альвины?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:10 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу Касается каждого телешоу онлайн телешоу 2022

Материалы по теме

Виталий Козловский запремьерил песню о своей личной жизни "Мовою серця"
Меломан

Виталий Козловский запремьерил песню о своей личной жизни "Мовою серця"
Где логика 2 сезон: стала известна дата премьеры шоу на Новом канале
Анонсы на ТВ

Где логика 2 сезон: стала известна дата премьеры шоу на Новом канале
Водная полиция: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 03.02.2022)
Сериалы

Водная полиция: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 03.02.2022)
Холостяк-12: стала известна дата премьеры романтического проекта на СТБ
Анонсы на ТВ

Холостяк-12: стала известна дата премьеры романтического проекта на СТБ

Популярное на сайте

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Популярное видео

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK