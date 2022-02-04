Стосується кожного: Последняя любовь Альвины (эфир от 04.02.2022)
4 февраля 2022 12:40
Стосується кожного: Последняя любовь Альвины (эфир от 04.02.2022)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 4 февраля. Тема – Последняя любовь Альвины.
Читайте такжеГоворит Украина: Дочь ищет отца, мать – сына: почему распалась семья? (эфир от 02.02.2022)Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Впервые Альвина пришла в студию «Касается каждого» два года назад, чтобы рассказать о том, что жених бросил ее с детьми ради другой женщины. Она хотела доказать отцовство Артура по отношению к своим двум детям и раскрыть ему глаза на сомнительную репутацию новой любовницы. Тогда благодаря тесту ДНК выяснилось, что Артур – отец лишь одного ребенка. Однако сразу после эфира события получили неожиданный поворот: Альвина с Артуром помирились и решили вместе воспитывать всех детей (в том числе и старшую дочь женщины от первого брака). Увы, их планам не суждено было сбыться: в ноябре прошлого года внезапная смерть оборвала жизнь Альвины... Что на самом деле произошло и почему оборвалась жизнь молодой женщины, которая так мечтала быть счастливой? Какая судьба теперь ждет детей Альвины?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:10 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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