Стосується кожного: Месть за поборы (эфир от 03.02.2022) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Стосується кожного: Месть за взносы (эфир от 03.02.2022) пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 3 февраля. Тема – Месть за поборы.