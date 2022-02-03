Стосується кожного: Месть за поборы (эфир от 03.02.2022)
3 февраля 2022 15:20
Стосується кожного: Месть за взносы (эфир от 03.02.2022)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 3 февраля. Тема – Месть за поборы.
Читайте такжеГоворит Украина: Дочь ищет отца, мать – сына: почему распалась семья? (эфир от 02.02.2022)Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 11-летняя Дарья Сергиенко из Сумщины уже вторую неделю не посещает школу. Пятиклассница твердо решила учиться на дому. В последние дни девочка боится даже выходить на улицу. А все – из-за конфликта с одноклассниками и учителями. Мама девочки уверяет, что неоднократно обращалась к руководству школы, но не получила никаких объяснений. Тогда она просто написала заявление в полицию. Директор школы существование буллинга среди учащихся отрицает так же, как и школьные поборы. Ирина Чайка считает, что мать Дарии сама разжигает конфликт и уговаривает ребенка. Попытка оградить дочь от буллинга или сведение личных счетов с директором? Как защитить ребенка от травли, отрицаемой учителями, и школьных поборов, которые невозможно доказать!
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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