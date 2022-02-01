Стосується кожного: Детство в синяках (эфир от 01.02.2022)

1 февраля 2022 15:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Детство в синяках (эфир от 01.02.2022)
Стосується кожного: Детство в синяках (эфир от 01.02.2022)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 1 февраля. Тема – Детство в синяках.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: С многочисленными синяками, царапинами и следами крови 4-летнего Богдана привела в садик родная мать. Это произошло в Мариуполе в конце декабря прошлого года. Воспитатели мальчика сразу же забили тревогу. 4-летний Богдан стал жертвой домашнего насилия, уверена заместитель директора детского заведения. Как оказалось, ребенка уже не в первый раз госпитализируют в больницу с серьезными травмами на лице. Через полгода Богдан и его 2-летняя сестра Софийка только трижды посещали садик. Воспитатели предполагают, что мать этих детей пыталась скрыть следы побоев на теле мальчика. Мать Богданчика обвинения воспитателей категорически отвергает. Людмила Романченко убеждает, что синяки – это последствия случайного падения сына. Неуправляемая жестокость матери или несчастный случай?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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