Стосується кожного: Детство в синяках (эфир от 01.02.2022) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Стосується кожного: Детство в синяках (эфир от 01.02.2022) пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 1 февраля. Тема – Детство в синяках.