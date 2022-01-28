Стосується кожного: Семья отшельников (эфир от 28.01.2022)
28 января 2022 11:20
Юлия Туренко
Стосується кожного: Семья отшельников (эфир от 28.01.2022)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 28 января. Тема – Семья отшельников.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: Многодетная семья Попьюк из Буковины полтора года назад решили уединиться от людей. Дмитрий и Богдана вместе с пятью детьми переехали жить в горы, куда даже машиной добраться сложно. Дмитрий в прошлом – учитель физкультуры. Теперь он безработный, как и его жена. Трех сыновей и дочь они перевели на семейную форму обучения, а старший сын даже не успел закончить 11-й класс. Дмитрий Попьюк убеждает, что после поселения в горах дети не болеют, хотя раньше имели проблемы со здоровьем. Но полгода назад, из-за смерти больного ребенка Попьюков, на семью обратили особое внимание. Тогда умер младший сын, Матвей, родившийся с тяжелой генетической болезнью – муковисцидозом. Стремление к гармонии с природой или безответственная попытка уйти от реальности? В студии «Касается каждого» разберутся, почему семья отказалась от жизни в цивилизации и какая судьба ожидает их несовершеннолетних детей?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.