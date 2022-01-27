Стосується кожного: какая судьба ждет детей из семьи отшельников?
В пятницу, 28 января, в 18:00 на «Интере» выйдет новый выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Семья отшельников».
Многодетная семья Попьюк из Буковины полтора года назад отказалась от всех благ цивилизации и жизни в социуме. Дмитрий и Богдана вместе с пятью детьми переехали жить в горы, куда сложно добраться даже машиной. Почему они выбрали такой образ жизни?
Дмитрий в прошлом – учитель физкультуры. Теперь он безработный, как и его жена. Трех сыновей и дочь они перевели на семейную форму обучения, старший сын даже не успел закончить 11-й класс. Как себя чувствуют дети? Из каких продуктов состоит их рацион питания? Кто контролирует успешность домашнего образования? Какими методами Богдана лечит своих детей?
Начальник службы по делам детей Конятинской объединенной территориальной общины Ирина Сокирко считает, что родители насильно навязывают сыновьям и дочери собственные взгляды на жизнь и лишают их права не только на образование, но и на нормальную жизнь. В студии «Касается каждого» прозвучит откровенный разговор о том, почему многодетная семья отказалась от жизни в цивилизации, и какая судьба ждет их несовершеннолетних детей?
Разбираться в ситуации будут Президент «Всеукраинской ассоциации помощи больным муковисцидозом» Лариса Волошина, педиатр Анна Горбань, психолог Галина Дударь, сыроед и автор образовательного проекта Павел Богаччи, эксперт по защите прав детей Владимир Надельнюк, народная артистка Украины Аурика Ротару.
Ребенок, достигший 18-летнего возраста, выходя из-под чрезмерной опеки родителей в самостоятельную жизнь, сильно рискует, – уверен Владимир Надельнюк. – Он практически не адаптирован к другому образу жизни, от которого его постоянно ограждали. Мировые исследования в психологии говорят о том, что властное воспитание и постоянные ограничения в детстве могут привести к желанию компенсировать во взрослом возрасте то, что было запрещено. И каким тогда будет выбор без постоянного давления родителей, неизвестно.
Стремление к гармонии с природой или безответственная попытка сбежать от реальности? Что нужно делать взрослым, чтобы вырастить всесторонне развитые личности? Смотрите завтра, 28 января, в 18:00 на телеканале «Интер» в новом выпуске ток-шоу «Касается каждого» – «Семья отшельников».